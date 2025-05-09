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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan radyo ve televizyon kanallarına 'dolandırıcılık' uyarısı

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#RTÜK#Dolandırıcılık Uyarısı#Radyo Ve Televizyon
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan radyo ve televizyon kanallarına dolandırıcılık uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 17:58

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), radyo ve televizyon kanallarına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

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RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde, bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının, RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak telefonla arandığı, yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir.

Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir.

Bu nedenle, radyo ve televizyon yayıncılarımızın bu tür şüpheli aramalarla karşılaşmaları halinde, gecikmeden RTÜK'e ve ilgili emniyet birimlerine bilgi vermeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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#RTÜK#Dolandırıcılık Uyarısı#Radyo Ve Televizyon

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