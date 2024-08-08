Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin'den sokak röportajlarına ilişkin açıklama

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya mecralarda yayınlanan 'sokak röportajları' veya 'vatandaşın görüşü' gibi çeşit adlarla sunulan mülakatların basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaştığını ifade ederek, "Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla 'Sokağın Sesi' adı altında masumane bir formatta pazarlanan röportajlar, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkat çekmektedir.

Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı röportajlarda, sanki genelin sesiymiş veya toplumun büyük bir kesiminin görüşüymüş gibi yansıtılan vatandaş fikirleri, nesnellikten uzak, maksatlı yönlendirici tarafıyla dezenformasyona yol açmaktadır. Bu tarz yanıltıcı röportaj teknikleri, kitleleri bilinçli olarak etki altına almak amacıyla kullanılmaktadır.

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Bilhassa yeni medya platformlarındaki bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK’ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.