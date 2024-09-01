Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin: Narin ile ilgili yayın yasağını ihlal edenlere en ağır yaptırımlar uygulanacak

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RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere kayıp Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştır. Ancak söz konusu olayla ilgili yeni gelişmeler olmuş ve birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)