Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin: Medyada şiddeti özendiren yayınlara izin vermiyoruz

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RTÜK ve Cumhuriyet Kadınları Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı' başladı. Otelde gerçekleştirilen çalıştaya Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri ve RTÜK uzmanlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan uzmanlar, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli meslek grubu üyeleri katıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açılış konuşmasında, "Kadın, ailenin temel direğidir ve güçlü kadınlar güçlü toplumları inşa eder, ancak bu gerçeği yalnızca sözde bırakmakla yol alamayız. Güçlü bir toplum, somut ve sürdürülebilir adımlarla inşa edilebilir" dedi.

Şahin, RTÜK’ün yalnızca denetleyen değil, aynı zamanda yol gösterici ve destekleyici bir kurum olarak hareket etmeye kararlı olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede ve medyada doğru kadın temsili konusunda sıfır tolerans ilkesini benimsiyoruz. Medyada kadınların güçlü yönlerinin daha fazla öne çıkarılması gerekiyor. Aldığımız 8 ilke ile medyada şiddeti özendiren yayınlara izin vermiyoruz. Ayrıca, gündüz kuşağı programları için belirlediğimiz yayın etik ilkeleriyle kişisel hayata saygı, milli değerlere bağlılık ve uygun dil kullanımına özen gösterilmesini istiyoruz. RTÜK yalnızca düzenlemelerle değil, doğru yayıncılık konusunda rehberlik yaparak toplumsal yaralara parmak basıyor. RTÜK olarak, medya kuruluşlarının reyting kaygısıyla değil, sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz. Yasak asla bir çözüm değildir. Daha önce benzer talepler evlilik programları için gelmiş ve bu programları kaldırmıştık. Yerini suç dosyalarını araştıran programlar aldı. Yasaklayınca maalesef yerine gelenler daha iyisi olmuyor" diye konuştu.

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'AMACIMIZ KADININ GÜÇLÜ YÖNLERİNİ ÖNE ÇIKARMAK'

Şahin, kısa süre önce düzenlenen 'Medyada Kadın Temsili' çalıştayına da değinip, dizi filmlerde kadına dair kalıplaşmış yargıları değiştirmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Amacımız, özellikle dizi filmlerde kadınların güçlü yönlerini medya içerikleriyle öne çıkarmak. Böylelikle 'Kadındır evinde oturur', 'Kadındır susar', 'Kadındır elinin hamuruyla erkek işine karışmaz' gibi kalıplaşmış yargıları zihinlerden silmeyi ve kadının toplumsal algısını çok daha güçlü bir zemine oturtmayı hedefliyoruz. Kadına dair kalıplaşmış yargıları değiştirmek, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli bir adımdır. Aksi takdirde, eylem planları ve sloganlarla kalır, gerçek çözüm üretemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Şahin, 'Aile Yılı'nda devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve milletin tüm kesimlerinin birlikte hareket edip, aileyi ve kadınları koruma konusunda güçlü bir seferberlik içinde olacaklarını da sözlerine ekledi. (DHA)