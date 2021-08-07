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Haber Giriş: 07.08.2021 - 11:01 | Son Güncelleme:

Radyo Televizyon Programcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Radyo Televizyon Programcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Radyo Televizyon Programcılığı taban puanları kaç? Radyo Televizyon Programcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Radyo Televizyon Programcılığı bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Radyo Televizyon Programcılığı taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (Burslu)TYT3370,21321179.028
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT3313,44630394.053
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT6296,19642501.454
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT8292,93688524.693
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT4291,51836535.099
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT2284,00866593.619
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT6283,57092597.224
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT2282,16771608.771
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT6277,72590646.521
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT8275,96518662.051
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT3275,02453670.369
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT4273,60096683.194
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT7270,41081712.883
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT6268,18692734.093
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT3268,08543735.077
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT6267,34058742.293
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT6263,29848782.699
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT8262,52603790.487
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT5260,91615807.356
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT4254,24770879.425
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT5253,56005887.136
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT15251,74645907.799
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT55236,988901.081.371
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT4235,745101.096.630
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT70232,312961.139.060
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT60220,919961.288.220
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT60219,427911.308.306
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT35218,763231.317.254
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT18218,197291.324.791
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT55215,345491.363.161
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT50214,873181.369.584
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT70214,444571.375.483
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT65212,028271.408.604
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT50210,365341.431.587
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT60209,507351.443.586
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT60207,916541.466.093
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (Ücretli)TYT600206,056061.492.472
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT40206,009311.493.190
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT40205,743681.497.053
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT13205,519431.500.292
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT44203,234611.532.947
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) (Ücretli)TYT1202,879651.538.068
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34201,523201.557.731
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT60200,475471.572.686
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT60200,444971.573.114
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT21200,177761.576.945
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34199,733971.583.165
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT45199,023521.593.278
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT60196,092191.633.069
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT60195,840981.636.279
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT60195,020631.646.706
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (Ücretli)TYT350189,402071.704.716
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT65188,482271.711.330
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT46188,323781.712.438
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT65188,210971.713.197
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT35188,071181.714.106
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT30168,367501.745.442
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT50  
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT20  
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT40  
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT60  
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT40  
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT30  
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT30  
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT30  
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT60  
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT60  
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)TYT35  
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT41  
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT22  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT15  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT9  
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT30  
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT17  
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT36  
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42  
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT17  
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT31  
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT33  
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT23  
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT14  
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)TYT2  
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT1  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT2  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)TYT16  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) (Ücretli)TYT2  
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT1 

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