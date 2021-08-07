Radyo Televizyon Programcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Radyo Televizyon Programcılığı bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Radyo Televizyon Programcılığı taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (Burslu) TYT 3 370,21321 179.028 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 3 313,44630 394.053 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 296,19642 501.454 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 8 292,93688 524.693 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 4 291,51836 535.099 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 2 284,00866 593.619 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 6 283,57092 597.224 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 2 282,16771 608.771 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 6 277,72590 646.521 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 8 275,96518 662.051 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 3 275,02453 670.369 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 273,60096 683.194 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 7 270,41081 712.883 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 6 268,18692 734.093 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 3 268,08543 735.077 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 6 267,34058 742.293 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 6 263,29848 782.699 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 8 262,52603 790.487 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 5 260,91615 807.356 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 254,24770 879.425 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 5 253,56005 887.136 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 15 251,74645 907.799 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 55 236,98890 1.081.371 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 4 235,74510 1.096.630 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 70 232,31296 1.139.060 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60 220,91996 1.288.220 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60 219,42791 1.308.306 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 35 218,76323 1.317.254 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 18 218,19729 1.324.791 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 55 215,34549 1.363.161 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50 214,87318 1.369.584 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 70 214,44457 1.375.483 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 65 212,02827 1.408.604 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50 210,36534 1.431.587 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60 209,50735 1.443.586 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60 207,91654 1.466.093 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (Ücretli) TYT 600 206,05606 1.492.472 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 40 206,00931 1.493.190 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 40 205,74368 1.497.053 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 13 205,51943 1.500.292 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 44 203,23461 1.532.947 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 202,87965 1.538.068 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 201,52320 1.557.731 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 60 200,47547 1.572.686 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60 200,44497 1.573.114 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 21 200,17776 1.576.945 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 199,73397 1.583.165 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 45 199,02352 1.593.278 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60 196,09219 1.633.069 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60 195,84098 1.636.279 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60 195,02063 1.646.706 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (Ücretli) TYT 350 189,40207 1.704.716 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 65 188,48227 1.711.330 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 46 188,32378 1.712.438 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 65 188,21097 1.713.197 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 35 188,07118 1.714.106 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 30 168,36750 1.745.442 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 20 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 40 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 60 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 40 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 30 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 30 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 30 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 60 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 35 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 41 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 22 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 15 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 9 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 17 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 36 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 17 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 31 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 33 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 23 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 14 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 2 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 2 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 16 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara