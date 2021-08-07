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Radyo Televizyon Programcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Radyo Televizyon Programcılığı taban puanları kaç? Radyo Televizyon Programcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Radyo Televizyon Programcılığı bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Radyo Televizyon Programcılığı taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|370,21321
|179.028
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|313,44630
|394.053
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|296,19642
|501.454
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|292,93688
|524.693
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|291,51836
|535.099
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|2
|284,00866
|593.619
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|283,57092
|597.224
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|2
|282,16771
|608.771
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|277,72590
|646.521
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|275,96518
|662.051
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|275,02453
|670.369
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|273,60096
|683.194
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|270,41081
|712.883
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|268,18692
|734.093
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|268,08543
|735.077
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|267,34058
|742.293
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|263,29848
|782.699
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|262,52603
|790.487
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|260,91615
|807.356
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|254,24770
|879.425
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|253,56005
|887.136
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|15
|251,74645
|907.799
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|55
|236,98890
|1.081.371
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|235,74510
|1.096.630
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|70
|232,31296
|1.139.060
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|60
|220,91996
|1.288.220
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|60
|219,42791
|1.308.306
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|35
|218,76323
|1.317.254
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|18
|218,19729
|1.324.791
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|215,34549
|1.363.161
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|50
|214,87318
|1.369.584
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|70
|214,44457
|1.375.483
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|65
|212,02827
|1.408.604
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|50
|210,36534
|1.431.587
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|60
|209,50735
|1.443.586
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|60
|207,91654
|1.466.093
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (Ücretli)
|TYT
|600
|206,05606
|1.492.472
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|40
|206,00931
|1.493.190
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|40
|205,74368
|1.497.053
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|13
|205,51943
|1.500.292
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|44
|203,23461
|1.532.947
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|202,87965
|1.538.068
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|201,52320
|1.557.731
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|200,47547
|1.572.686
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|60
|200,44497
|1.573.114
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|21
|200,17776
|1.576.945
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|199,73397
|1.583.165
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|45
|199,02352
|1.593.278
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|60
|196,09219
|1.633.069
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|60
|195,84098
|1.636.279
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|60
|195,02063
|1.646.706
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (Ücretli)
|TYT
|350
|189,40207
|1.704.716
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|65
|188,48227
|1.711.330
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|46
|188,32378
|1.712.438
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|65
|188,21097
|1.713.197
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|35
|188,07118
|1.714.106
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|30
|168,36750
|1.745.442
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|50
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|20
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|40
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|30
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|30
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|30
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|60
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|35
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|41
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|22
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|15
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|9
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|17
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|36
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|17
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|33
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|23
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|14
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|2
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|2
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|16
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|1