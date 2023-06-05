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Radyo programında sunucudan canlı yayında evlilik teklifi

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#Konya#Radyon#Evlilik
Radyo programında sunucudan canlı yayında evlilik teklifi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 11:57

KONYA’da yerel bir radyo kanalında sunuculuk yapan Şükran Ketenci (30), programı birlikte sunduğu sevgilisi olan Muhammet Ali Bilgiç’e (30), canlı yayında evlilik teklifi etti. Bir an şaşkınlık yaşayan Bilgiç, “Sonsuza kadar evet” diyerek teklifi kabul etti.

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Yerel bir radyo kanalında salı ve perşembe günleri yayınlanan Üçlü Koltuk programının sunucularından Şükran Ketenci, geçen hafta perşembe günü yayınlanan programda sevgilisi ve kendisi gibi tiyatro sanatçısı Muhammet Ali Bilgiç’e canlı yayında evlilik teklifi etti.

Radyo programında sunucudan canlı yayında evlilik teklifi

Ketenci, mikrofon başından yüzük uzatarak “Muhammet Ali Bilgiç, benimle evlenir misin?” diye sordu. Yayını kontrol eden Bilgiç, neye uğradığını şaşırdı. Dinleyicilerin de şahit olduğu teklife Bilgiç, “Sonsuza kadar evet” diyerek yanıt verdi. (DHA)

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#Konya#Radyon#Evlilik

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