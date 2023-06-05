Radyo programında sunucudan canlı yayında evlilik teklifi

Haberin Devamı

Yerel bir radyo kanalında salı ve perşembe günleri yayınlanan Üçlü Koltuk programının sunucularından Şükran Ketenci, geçen hafta perşembe günü yayınlanan programda sevgilisi ve kendisi gibi tiyatro sanatçısı Muhammet Ali Bilgiç’e canlı yayında evlilik teklifi etti.

Ketenci, mikrofon başından yüzük uzatarak “Muhammet Ali Bilgiç, benimle evlenir misin?” diye sordu. Yayını kontrol eden Bilgiç, neye uğradığını şaşırdı. Dinleyicilerin de şahit olduğu teklife Bilgiç, “Sonsuza kadar evet” diyerek yanıt verdi. (DHA)