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Radyo programcısı Latife Yıldırım, annesini ziyaretten dönerken kazada hayatını kaybetti

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#Ankara#Latife Yıldırım#Trafik
Radyo programcısı Latife Yıldırım, annesini ziyaretten dönerken kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 17:36

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yerel radyoda çalışan Latife Yıldırım (39), hastanede tedavi gören annesini ziyaretten dönüşte yolun karşısına geçerken otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara-Eskişehir yolunda Polatlı Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. İlçede yayın yapan radyoda program yapan Latife Yıldırım'a, Polatlı Devlet Hastanesinde tedavi gören annesini ziyaretten dönüşte yolun karşısına geçerken Ankara'dan Eskişehir yönüne giden Okan Ö. yönetimindeki 71 ACL 674 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Okan Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Radyo programcısı Latife Yıldırım, annesini ziyaretten dönerken kazada hayatını kaybetti

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#Ankara#Latife Yıldırım#Trafik

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