Radikallere M-4 müdahalesi

Türk güvenlik güçleri gruba müdahale etti. Kurulan barikat ve çadırlar kaldırıldı. Bazı göstericiler tutuklandı. Yerel kaynaklar, eylemcilerin El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş Şam’ın (HTŞ) bazı yöneticileri ile sempatizanları olduğu bilgisini verdi. Zaman zaman gerilen ortamda silah sesleri duyuldu, müdahale sırasında Türk güvenlik güçlerinin havaya uyarı ateşi açtığı öne sürüldü. M-4’ün kapatılmasına destek veren Ulusal Kurtuluş Cephesi’nden üst düzey bir isim ile bazı eylemcilerin Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındığı iddia edildi. HTŞ yanlılarının bir bölümü bölgeden ayrılırken, az sayıda kişinin ise bölgede kalmaya devam ettiği bildirildi.

DEVRİYELER KISA SÜRMÜŞTÜ

Türk ve Rus askerlerinin 15 ve 23 Mart ile 8 Nisan’da M-4’ün İdlib içinde kalan Serakib yakınlarındaki doğu ucunda Trumba ve civarında yaptığı üç ortak kara devriyesi Rusya’ya karşı çıkan gösteriler nedeniyle kısa sürmüş ve devriyenin batıdaki Lazkiye’ye uzaması mümkün olmamıştı. Rusya, Türkiye’nin radikal unsurları bölgeden uzaklaştıracağına dair söz verdiğini açıklamıştı. Ankara, eylemlerin devam etmesi halinde hem Rusya ile 5 Mart’ta varılmış mutabakatın bozulmasından, hem de Rusya’nın bölgeye yeni bir hava harekâtı başlatmasından endişe ediyor.



