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Eyyüp BURUN/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

Radara yakalanmamak için yaptıkları polisi bile şaşırttı

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Radara yakalanmamak için yaptıkları polisi bile şaşırttı
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Gaziantep'te trafik polisleri rutin kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Araçta inceleme yapan polis, TIR'da radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek yapıldığını belirledi. TIR otoparka çekilirken, sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları rutin kontroller sırasında 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 JSS 83 plakalı TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. Araçta inceleme yapan polis plakanın olduğu bölümün ikiye ayrıldığını gördü.

Bölümleri eliyle hareket ettiren polis memuru plakanın ters dönerek kapandığını fark etti. Polisleri şaşkına dönüştüren düzeneğin; TIR'ın hız kontrolü yapılan bölgelerde radar kameralarından gizlenerek trafik cezalarının engellemesi için kurulduğu belirlendi.

Görenleri şaşırtan düzeneğe sahip TIR'ı otoparka çeken polisler, sürücüye ise ceza kesti.

Radara yakalanmamak için yaptıkları polisi bile şaşırttı

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