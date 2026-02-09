×
HABERLERGündem Haberleri

Radar taklidi kendilerine pahalıya mal oldu: Ceza kesildi, soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Radar#Taklit
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 11:09

Eskişehir'de çevre yolunda park ettikleri araca çakar takıp, kendilerine radar yapan trafik ekibi görüntüsü verdiği tespit edilen 2 kişiye 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de S.K. ve İ.A., çevre yoluna park ettikleri araçlarına çakar takıp, kendilerine radar yapan trafik ekibi görüntüsü verdi. Çevreden geçenler de o anları, cep telefonuna kaydederek sanal medyada paylaştı.

173 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Videonun kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, videoda araç içindeki şüphelilerin belirledi. S.K. ve İ.A.'ya 'Işıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak' suçundan 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Araç otoparka çekilirken, şüpheliler hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

