Radar gözetiminde güvenlik açığı

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CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz ile kameraman Güngör Yılmaz'ın haberine göre; günde yüzlerce ülkeden binlerce firmaya ait ürün ve gemi Türkiye limanlarına gelirken, o limanları tehdit eden kritik bir güvenlik açığı tespit edildi.

Güvenlik açığının bulunduğu nokta ise oldukça kritikti. Gemilerin hangi ülkelerden nereye gideceklerinden, ne taşıdıklarına dair her türlü bilginin bulunduğu bir veri tabanıydı.

Açık, Türkiye'de faaliyet gösteren siber güvenlik firması uzmanlarınca tespit edildi ve USOM’a bildirildi. Güvenlik açığı hackerlar tarafından fark edilmiş olsaydı farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen gemiler limanlara giriş yapamayacak, belki de milyonlarca liralık ekonomik kayıp yaşanacaktı.