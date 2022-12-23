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Radar gözetiminde güvenlik açığı

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#Radar#Güvenlik#Açık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 09:54

Türkiye’de faaliyet gösteren bir siber güvenlik firması, limanların veri tabanında kritik bir güvenlik açığı tespit etti. Söz konusu güvenlik açığı ulusal siber olaylara müdahale merkezince bertaraf edildi. O zafiyet şayet tespit edilemeseydi Türkiye ekonomisine zararı ise milyonlarca liraya mal olacaktı.

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CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz ile kameraman Güngör Yılmaz'ın haberine göre; günde yüzlerce ülkeden binlerce firmaya ait ürün ve gemi Türkiye limanlarına gelirken, o limanları tehdit eden kritik bir güvenlik açığı tespit edildi.

Güvenlik açığının bulunduğu nokta ise oldukça kritikti. Gemilerin hangi ülkelerden nereye gideceklerinden, ne taşıdıklarına dair her türlü bilginin bulunduğu bir veri tabanıydı.

Radar gözetiminde güvenlik açığı

Açık, Türkiye'de faaliyet gösteren siber güvenlik firması uzmanlarınca tespit edildi ve USOM’a bildirildi. Güvenlik açığı hackerlar tarafından fark edilmiş olsaydı farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen gemiler limanlara giriş yapamayacak, belki de milyonlarca liralık ekonomik kayıp yaşanacaktı.

 

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#Radar#Güvenlik#Açık

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