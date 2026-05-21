Radar cezasından kurtaran navigasyon geliyor

Aysel ALP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 07:00

TÜRKİYE’nin ilk yerli adres bulma uygulaması ücretsiz hayata geçiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın (STB) desteğiyle, Başarsoft tarafından geliştirilen uygulama, polis radarlarının yerini bilip sürücüye sesli komutla aracın yasal hız sınırına düşürülmesi uyarısı da yapacak. Ambulansın geçeceği güzergâhtaki sürücüler yol vermeleri konusunda uyarılırken, yol tarifleri yabancı uygulamaların aksine halkın anlayabileceği günlük dilde olacak. Uygulama üzerinden otopark ve elektrikli araçlar için şarj rezervasyonları daha yoldayken yapılabilecek.

Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, uygulamayı diğer sistemlerden ayıran en önemli özelliğinin anlık olarak radar kontrollerinin nerede yapıldığını, hangi hızla gidilmesi gerektiğini bildirmesi ve paylaşılması olduğunu söyledi. Ocak ayında devreye girmesi planlanan uygulamayla ilgili Küçükpehlivan, “Sistem devreye aldığımız andan itibaren araç kullanıcılarının sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için azami gayreti sarf edeceğiz.

AFETTE KESİNTİSİZ HİZMET

Küçükpehlivan “Afet, kriz ya da ulusal güvenliği ilgilendiren durumlarda dışa bağımlı sistemler ciddi riskler barındırıyor. Navigasyon altyapısının kesintisiz çalışması hayati önemde. Yerli navigasyon bu kırılganlıkları ortadan kaldıracak” dedi.

