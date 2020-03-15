Radar cezası ne kadar? Radar cezası sorgulama ve ödeme (2020)

Şehir dışında yollarda belirli hız sınırları bulunmaktadır. Araçların bu yollarda hız sınırlarını ölçen alete radar denmektedir. Radar cihazları trafikte kazaları önlemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Otobanlarda veya şehir dışı yollarda yolun hız sınırını geçen araçların plakalarına hız cezası kaydeden sistem ile cezalar yazılır.

Radar Cezası Ne Kadar?

2020 yılında ülkemizde trafik cezaları belirlenmiştir. 2020 yılında hız sınırını artışlarda ücretler yüksek oranda arttırılmıştır. Hız sınırı üç farklı şekilde uygulanmaktadır. Belirlenen hız aşımlarının , %30 ve %50 oranlarını aştığında cezalar farklı farklı uygulanmaktadır.

- Hız sınırının yüzde ve %30 arası oranlarında açıldığı zaman Sürücülere ceza puanı 10 olarak belirlenir. Sürücülerin bu durumda ödeyecekleri radar cezası 288 TL olarak belirlenmiştir. Bu cezanın sürücülere kesildikten sonra 15 gün içinde ödeme yapılır ise ceza oranına %25 oranında indirim uygulanmaktadır.

- Hız sınırının %30 ile %50 arasında aşan sürücüler için sürücülere yazılacak ceza puan 15 olarak belirlenir. Bu oranda hız sınırı aşımı yapıldığında ödenecek ücret 598 TL olarak belirlenmiştir. Hız cezasının kesildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödeme yapılır ise cezaya %25 indirim yapılır.

- Hız Sınırının %50 oranından yüksek olduğu zaman ise sürücülere yazılan ceza puanı 15 puandır. Fakat ödenecek radar cezası 1228 TL olarak belirlenmiştir. Bu verilen cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılır ise cezaya %25 oranında indirim uygulanır.

Radar Cezası Sorgulama Ve Ödeme (2020)

Radar cezası sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Kullanıcı adı ve şifre ile girilerek sistemde bulunan e-hizmetler bölümünden araç plakasına yazılan ceza sorgulama bağlantısına girilir. Buradan ceza sorgulama yapılabilir. Bunun dışında Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden de ceza sorgulaması yapılabilir.

Ceza sürücülere tebliğ edildikten sonra radar cezaları ödenir. Araç sürücüleri kendilerine tebliğ edilen radar cezalarını anlaşmalı bankalar üzerinden ödeyebilir. Bunun dışında Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden de kredi kartı ile ödeme yapılabilir.