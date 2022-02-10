‘Racon masası’nın yaralısı konuştu

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İstanbul Kalamış’taki Develi Restoran’da otururken ‘alacak verecek’ meselesinden çıkan çatışmada ağır yaralanan Ayhan Çakır kendine gelince ifadesi alındı. Hürriyet, ‘racon masası’ olarak isimlendirilen masada yaşananları anlatan Çakır’ın ifadesine ulaştı. İfade şöyle:

‘İSİM’ GERGİNLİĞİ

“Ziya Bandırmalıoğlu’nu ilk defa orada gördüm. Arkadaşımız Caner Koç’un misafiri olarak geldiğini biliyorum. Masaya geldiklerinde kendilerinden çok eminlerdi. Masada Ziya Bandırmalıoğlu’nun zikrettiği bazı isimlerden dolayı gerginlik yaşandı. Ağabeyim Fuat Çakır, bu isimleri kullanmaktaki amacının tehdit mi olduğunu sordu. Ziya Bandırmalıoğlu birden ayağa kalktı. Belinden silahını çıkardı. ‘Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz herhalde’ dedi. Ağabeyim silahı fark edip eline yapıştı. İkisi boğuşurken silah patladı. Vuruldum. Hemen silahıma davrandım. Ziya’ya doğru iki el ateş ettim. O sırada Ziya’nın yanındaki Şahin Aslan’ın da çift silahla ateş ettiğini fark ettim. Hemen ona yöneldim. Yere düşerken ben de ona ateş ettim.”

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‘TOPLU TABANCAYLA VURDUM’

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan Ayhan Çakır, “Of’ta doğup büyüdüm, sonra İstanbul’a geldim. 2013’te ‘Çakıroğlu Suç Örgütü’nden soruşturma geçirdim. Ruhsatlı silahım yok. Olayda kullandığım silah ruhsatsızdı. Smith Wesson marka, ‘toplu’ olarak bilinen bir silahtır” dedi.