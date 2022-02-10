‘Racon masası’nın yaralısı konuştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
İngilterede Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldüİngiltere'de Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldü!#Lassa Ateşi
Trabzonsporda ilk maçına damga vurdu Kupada 8 dakikada...Trabzonspor'da ilk maçına damga vurdu! Kupada 8 dakikada...#Trabzonspor
Kör noktada 16 kurşun KKTCyi sarsan suikastKör noktada 16 kurşun! KKTC'yi sarsan suikast#Halil Falyalı
Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladımEdip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım#Edip Cansever
Altın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyorAltın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyor#Altın
Kafede açılış ücreti olmaz Sektör temsilcileri genel eğilimi anlattıKafede açılış ücreti olmaz! Sektör temsilcileri genel eğilimi anlattı#Restoran
Akşener ile Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştı mıAkşener ile Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştı mı?#Meral Akşener
Oscar kime göz kırpıyorOscar kime göz kırpıyor#Oscar
Test zorunluluğu kalktı... SMA’da ilaç müjdesiTest zorunluluğu kalktı... SMA’da ilaç müjdesi!#SMA
Almanyada Türk kıza ırkçı saldırı Olayı hastaneden gözyaşlarıyla anlattıAlmanya'da Türk kıza ırkçı saldırı! Olayı hastaneden gözyaşlarıyla anlattı#Almanya
Kovid-19da son gelişmeler... Vefatlardaki yükseliş tedirgin edici düzeydeKovid-19'da son gelişmeler... Vefatlardaki yükseliş tedirgin edici düzeyde!#Koronavirüs
İki farklı Buse Yüzük bir günde çıktı...İki farklı Buse! Yüzük bir günde çıktı...#Buse Varol
Doğum gününde duygusal anlar... Gözyaşlarını tutamadıDoğum gününde duygusal anlar... Gözyaşlarını tutamadı!#Mehmet Ali Erbil
Sağlığına kavuşan Kadir İnanıra yoğun ilgi... Dost buluşmasıSağlığına kavuşan Kadir İnanır'a yoğun ilgi... Dost buluşması!#Kadir İnanır
HABERLERGündem Haberleri

‘Racon masası’nın yaralısı konuştu

#Ayhan Çakır#Ziya Bandırmalıoğlu#Susurluk Davası
‘Racon masası’nın yaralısı konuştu

Susurluk Davası’nın kilit isimlerinden eski özel harekât polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile bir arkadaşını, silahlı çatışmada öldüren kardeşlerden Ayhan Çakır, çatışmayı anlattı.

Haberin Devamı

İstanbul Kalamış’taki Develi Restoran’da otururken ‘alacak verecek’ meselesinden çıkan çatışmada ağır yaralanan Ayhan Çakır kendine gelince ifadesi alındı. Hürriyet, ‘racon masası’ olarak isimlendirilen masada yaşananları anlatan Çakır’ın ifadesine ulaştı. İfade şöyle:

‘İSİM’ GERGİNLİĞİ

Ziya Bandırmalıoğlu’nu ilk defa orada gördüm. Arkadaşımız Caner Koç’un misafiri olarak geldiğini biliyorum. Masaya geldiklerinde kendilerinden çok eminlerdi. Masada Ziya Bandırmalıoğlu’nun zikrettiği bazı isimlerden dolayı gerginlik yaşandı. Ağabeyim Fuat Çakır, bu isimleri kullanmaktaki amacının tehdit mi olduğunu sordu. Ziya Bandırmalıoğlu birden ayağa kalktı. Belinden silahını çıkardı. ‘Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz herhalde’ dedi. Ağabeyim silahı fark edip eline yapıştı. İkisi boğuşurken silah patladı. Vuruldum. Hemen silahıma davrandım. Ziya’ya doğru iki el ateş ettim. O sırada Ziya’nın yanındaki Şahin Aslan’ın da çift silahla ateş ettiğini fark ettim. Hemen ona yöneldim. Yere düşerken ben de ona ateş ettim.”

Haberin Devamı

‘TOPLU TABANCAYLA VURDUM’

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan Ayhan Çakır, “Of’ta doğup büyüdüm, sonra İstanbul’a geldim. 2013’te ‘Çakıroğlu Suç Örgütü’nden soruşturma geçirdim. Ruhsatlı silahım yok. Olayda kullandığım silah ruhsatsızdı. Smith Wesson marka, ‘toplu’ olarak bilinen bir silahtır” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayhan Çakır#Ziya Bandırmalıoğlu#Susurluk Davası

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir