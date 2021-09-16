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Rabia'nın zaferi: ‘Konuşamaz’ dediler, 23 enstrüman çalıyor

#Müzik#Otizm#Enstrüman
Rabianın zaferi: ‘Konuşamaz’ dediler, 23 enstrüman çalıyor
Fatma Aksu

Çocukken doktorların “Konuşamayabilir” dediği 25 yaşındaki otizmli Rabia Aytek, şimdi konservatuvarlı ve 23 enstrüman çalabiliyor. Rabia’nın müzik yeteneğini çamaşır makinesinin çıkarttığı sesleri taklit ederken keşfeden öğretmen annesi Canan Çatal, otizmli ailelere “Asla vazgeçmeyin. Çocuğunuzu keşfedin” tavsiyesinde bulundu.

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Rabia Aytek, doğuştan üstün yeteneğe sahip bir müzisyen. Ancak geldiği noktada en büyük pay, kendisini henüz bebekken keşfeden annesi Canan Çatal’a ait. Rabia’nın 2 yaşındayken çamaşır makinesinden gelen seslerle uyumlu olarak hareketler yaptığı gören Canan Çatal, bir dönem eğitim gördüğü konservatuvardan aklında kalan bir yöntemi denedi. Satın aldığı metronomla yaptığı denemelerde, Rabia’nın aletten gelen seslere çok uyumlu tepki verdiğini gördü. Bunun üzerine bir hocasını arayarak yardım istedi. Rabia’nın üstün bir müzik kulağı olduğu böylece ortaya çıktı.

AĞIR OTİZM VE EPİLEPSİ

Ancak 6 yaşına gelmesine rağmen Rabia tek bir kelime bile etmemişti. Doktorları, ağır otizm teşhisi koydu. Bundan sonraki yaşamı için “Konuşamayabilir” denildi. Canan Çatal o günden sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: “Rabia çok ağır otizmli skalasından bu noktaya geldi. Aynı zamanda ağır epilepsisi vardı, iyileşti.

İLK CÜMLESİ: GİTAR ÇALAYIM

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Rabia 9 yaşında konuştu. Ona gitar almıştım, kurduğu ilk cümle ‘Gitar çalayım’ oldu. Ben de onu belediyenin gitar kursuna yazdırdım. Özel dersler yerine, takıntı ve davranış problemlerini azaltmak için normallerle kaynaşması gerektiğini düşündüm. Rabia şimdi davranış problemi göstermeden, toplum içinde yaşıyor.”

Rabianın zaferi: ‘Konuşamaz’ dediler, 23 enstrüman çalıyor

ÇALABİLDİĞİ ENSTRÜMANLAR

Rabia ud, gitar, piyano, org, melodika, kanun, viyola, saz, çello, kemençe, klarnet, flüt, cümbüş, davul, darbuka, bateri, marakas, trompet, kudüm, bendir, halile ve ukulele çalabiliyor. 

MUSİKİ CEMİYETİNDE

Rabia, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden dereceyle mezun oldu. Lisede okurken, İTÜ Devlet Konservatuvarı’na girdi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü’nden mezun oldu. Rabia, aynı zamanda Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin tek otizmli solisti.

Rabianın zaferi: ‘Konuşamaz’ dediler, 23 enstrüman çalıyor
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e esin kaynağı olup belediyenin otizm merkezi açmasını sağlayan Rabia, merkezin açılışında bir de konser vermişti.

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#Müzik#Otizm#Enstrüman