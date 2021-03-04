Rabia'nın ölümünde korkunç iddia

Olay, Adil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Rabia Tanrıvermiş (23) annesi ile babasının sürekli kavga etmeleri nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyordu. Dün akşam saatlerinde Tanrıvermiş çifti yine tartışmaya başladı. Hatta iddiaya göre babası, annesini kemerle dövdü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Rabia Tanrıvermiş kendisini bir anda beşinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı bıraktı. Kaldırıma düşen genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri edildi. Sağlık ekipleri kaldırımda kanlar içinde yatan genç kızı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

"KIZLARININ BAŞINDA KAVGA ETMEYE DEVAM ETTİLER" İDDİASI

Aynı apartmanda oturan ve gürültü üzerine dışarı çıkan Metin Kızıltaş, "Ailevi mesele olduğunu biliyorum ama detaylı bilgim yok. Kız yerde yatarken hala birbirleri ile kavga ediyorlardı" dedi.

Mahalle sakini Ramazan İçlek de, "Biz sese indik aşağı, çığlık vardı. Burada zaten bir erkek, ablası vardı. Kızı bağırdı, 'Uyuşturucu kullanıyor, kemerle dövdü, annemi dokuz yerinden bıçakladı' diye. Bunları söyledi diye gitti kıza vurmaya çalıştı, bir de ondan kıyamet koptu. Sonra polisi aradık. Ambulans yetişti, kadını götürdüler. Adam kızına bağırıyordu 'Polisi aramak yok' diye. Çığlık atan kızı, 'Kadın cinayeti, kadına şiddet var' dedi. O kıza da gitti saldırdı. Ben de müdahale etmeye çalıştım" diye konuştu.

Polis olayın meydana geldiği binanın önünde ve sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri genç kızın düştüğü yerde ve beşinci kattaki evde detaylı inceleme yaptı. Anne ve baba ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.