Rabia’nın çantasından ne aldılar... Babadan ‘delil karartma’ iddiası

Haberin Devamı

SAVCI VE POLİSLERE SUÇ DUYURUSU

Soruşturma kapsamında savcılıktan teslim aldığı ön otopsi, olay yeri inceleme, fotoğraf ve videoların yer aldığı flaş bellekte inceleme yapan Şaban Vatan, kızının olay günü kendisine bulunamadığı söylenen okul çantasının teras katı kapı girişinde olduğuna dair fotoğraf fark etti. Olay günü bulunmadığını belirttiği kızının okul çantasının saatler sonra ortaya çıktığını, delil karartıldığını ve yer değiştirildiğini öne sürerek dönemin savcıları ve polisleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisine teslim edilen dijital delilleri yeniden inceleyerek olay gününe dair dikkat çekici bulgulara ulaştığını iddia edip, kızının faillerinin bulunmasını isteyen Şaban Vatan suç duyurusunda, okul çantasının görsel detayındaki izin fark edilir derecede olduğunu, bu şüpheli durumun ise görmezden gelindiğini öne sürdü.

Haberin Devamı

YÜKSEKTEN Mİ DÜŞTÜ ARABA MI ÇARPTI

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz Vatan’ın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti.