×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rabia’nın çantasından ne aldılar... Babadan ‘delil karartma’ iddiası

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 07:00

GİRESUN'da 8 yıl önce evlerinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, savcılık soruşturmasında takipsizlik kararı verilen ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, “Sadece Gülistan Doku dosyası değil Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor” açıklamasıyla yeniden gündeme gelen Rabia Naz Vatan’ın (11) babası Şaban Vatan’dan delil karartma iddiası geldi.

Haberin Devamı

SAVCI VE POLİSLERE SUÇ DUYURUSU

 Soruşturma kapsamında savcılıktan teslim aldığı ön otopsi, olay yeri inceleme, fotoğraf ve videoların yer aldığı flaş bellekte inceleme yapan Şaban Vatan, kızının olay günü kendisine bulunamadığı söylenen okul çantasının teras katı kapı girişinde olduğuna dair fotoğraf fark etti. Olay günü bulunmadığını belirttiği kızının okul çantasının saatler sonra ortaya çıktığını, delil karartıldığını ve yer değiştirildiğini öne sürerek dönemin savcıları ve polisleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisine teslim edilen dijital delilleri yeniden inceleyerek olay gününe dair dikkat çekici bulgulara ulaştığını iddia edip, kızının faillerinin bulunmasını isteyen Şaban Vatan suç duyurusunda, okul çantasının görsel detayındaki izin fark edilir derecede olduğunu, bu şüpheli durumun ise görmezden gelindiğini öne sürdü.

Haberin Devamı

YÜKSEKTEN Mİ DÜŞTÜ ARABA MI ÇARPTI

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz Vatan’ın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti.

 

