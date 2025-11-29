Rabia Babaoğlu’nun yeni kitabı 'Katıksız' okurlarla buluştu

Haberin Devamı

Yıllarca nüfus müdürlüğü yapan Rabia Babaoğlu, mesleki anılarını, insanların hayatına dokunduğu gözlemlerini, tanıklıklarını resmi belgelerin ötesine geçerek anlattığı yeni kitabı 'Katıksız'ı okurlarla buluşturdu. İstanbul Mecidiyeköy’deki bir AVM'de yapılan tanıtım toplantısında Babaoğlu, imza töreni de düzenledi.

'KİTAP TAMAMEN GERÇEK HİKAYELERDEN OLUŞUYOR'

Etkinlikte duygularını dile getiren Babaoğlu, “İnsan odaklı bir yerde çalışıyorum. Vatandaşların doğumundan ölümüne kadar mutlaka uğradığı ve işlemlerinin yapıldığı, hatta vefat ettikten sonra bile bazı süreçlerin devam ettiği bir kurumda görev yapıyoruz. İnsan odaklı çalışırken, insanların işlerini gerçekten dert edinip çözmek için çaba sarf ederseniz onların hikayelerini de dinlemiş oluyorsunuz. O zaman herkesin bir hikayesi olduğunu, bu hikayelerde kimi zaman gülümseten, kimi zaman mutlu eden, kimi zaman da acı veren yönler bulunduğunu görüyorsunuz. Çözüm odaklı çalıştığınızda insanlarla temasınız da kaçınılmaz oluyor. ‘Katıksız’ adlı bu kitap, tamamen gerçek hikayelerden oluşuyor. İçinde yazılanların hepsi katıksız, olduğu gibi aktarıldı" dedi.

Babaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Birbirimizi dinlemekten korkmamalıyız. Birbirimize yardım etmeliyiz. İnsanların sorunlarını dinlerken onların problemlerini çözmek için gayret göstermemiz gerekiyor. Kitapta göreceğiniz üzere, insan hikayelerine eşlik ederken bazen zorluklarla da karşılaşabiliyorsunuz. Ama yardım etmekten, dinlemekten, yanında durmaktan çekinmemek gerekir. İnsan olan yerde acı da tatlı da gülmek de ağlamak da var. Birbirimizi ötekileştirmemeliyiz. Ayrıca herkes işini iyi yapmalı. Eğer herkes kendi işini en iyi şekilde yaparsa, bu ülkede çözülemeyecek bir problem kalmayacağına inanıyorum. Başkasının işini eleştirmeden önce, kendi işimizi iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum.”

Mona Yayınlarından çıkan kitaba, tüm kitapçılardan ve kitapçıların internet sitelerinden ulaşılabilir.