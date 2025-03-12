QS üniversiteler listesinde Türkiye yükselişte

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Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’un (QS), ‘Konulara Göre Dünya Üniversite Sıralaması’, dünya çapında 100 ülkede bulunan 1.700’den fazla üniversitedeki öğrencilerin analizleri karşılaştırılarak 5 fakülte alanında 55 akademik disiplinde listelendi. Fakülte alanları, ‘Mühendislik ve Teknoloji, ‘Sanat ve Beşeri Bilimler’, ‘Sosyal Bilimler ve Yönetim’, ‘Doğa Bilimleri’ ve ‘Yaşam Bilimleri’ olarak belirlendi.

TEMSİL SAYISI ARTTI

Türkiye geçen yıl listede 20 üniversiteden 182 bölümle yer alırken bu yıl 27 üniversiteden 236 bölümle temsil edildi. Liste genelinde yer alan 58 bölüm, geçen yıla göre yükselirken 61’i ise ilk kez sıralamaya girdi. Sadece 36 bölüm listede geriledi. Türkiye’den öne çıkan alanlar tıp, diş hekimliği, kimya, biyoloji, tarım ve ormancılık, malzeme bilimi ile İngiliz dili ve edebiyatı oldu.

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EN ÇOK İTÜ TEMSİL EDİLDİ

Listede Türkiye’den ilk 100’de 6 üniversiteden 13 bölüm yer aldı. Bunların biri ilk 10, ikisi de ilk 50 içinde kendisine yer buldu. Genel olarak sıralamada yer alan kurum sayısı bu yıl 7 artarak 27’ye çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ilk 100’de en çok temsil edilen üniversite oldu.

EN BAŞARILI ODTÜ OLDU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise ülkenin en yüksek sıradaki başarısını kaydetti. Hacettepe Üniversitesi de kütüphane ve bilgi yönetimi, mühendislik-madencilik ve diş hekimliği alanlarında ilk kez yer alarak ilk 100’de en çok temsil edilen ikinci üniversite oldu. Türk üniversiteleri bu yıl da ‘Petrol Mühendisliği’ alanında öne çıktı. ODTÜ ve İTÜ bu alanda küresel ilk 50’de yer aldı. Petrol Mühendisliği alanında listede düzenli olarak üst sıralarda olan ODTÜ 7’ncilikten 8’inciliğe geriledi. İTÜ de aynı bölüm ile 40’ıncı sırada yer aldı.

‘OKULLARINIZIN KALİTESİ ARTIYOR’

QS’ten yapılan açıklamaya göre; Türkiye, ‘Akademik ve İşveren’ itibar göstergelerindeki daha yüksek puanlar sayesinde sıralamalarda büyük ölçüde iyileşmeler gösterdi. Ayrıca, makale başına atıf göstergesinde de bölümlerin puanı arttı. Sonuçlar, hem işverenlerin hem de akademisyenlerin ülkedeki öğretim ve araştırma sonuçlarının kalitesinden giderek daha fazla etkilendiğini gösteriyor. QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, “Türkiye’nin yüksek öğrenim sistemi son yıllarda dikkate değer bir dönüşüm geçirdi ve küresel konumunu istikrarlı bir şekilde geliştirdi. İlk 100’e Türkiye’den beş yeni bölümün girmesi bu ilerlemeyi vurguluyor. Türkiye, özellikle Afrika ve Ortadoğu’dan öğrencileri çekerek önde gelen bir bölgesel eğitim merkezi konumunu sağlamlaştırdı. Üniversiteleri gelişmeye, yenilik yapmaya ve küresel etkilerini genişletmeye devam ediyor. Bu yılki sonuçlar, bu yükselişin aynı zamanda hızlandığını da gösteriyor” dedi.

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DİŞ HEKİMLİĞİ İLK KEZ GİRDİ

Bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise diş hekimliği bölümünde oldu. Geçtiğimiz yılın listelerine hiçbir üniversiteden diş hekimliği bölümü girememişti ancak bu yıl ilk 100’de üç üniversite bulunuyor. 51-120 bandındaki Ankara, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi diş hekimliği bölümleri bu yıl ilk kez listeye girdi. Diğer yandan dünya çapında 79’uncu sıradaki İTÜ’nün lider olduğu ‘Mühendislik ve Teknoloji’ alanında yer alan diğer üniversiteler, ODTÜ, Boğaziçi, Yıldız Teknik, Koç, Bilkent, Sabancı, Hacettepe, Gazi, İstanbul ve Ankara Üniversitesi oldu. Diğer fakülte alanlarında da Türkiye’deki üniversitelerin sayısı arttı. ‘Sanat ve Beşeri Bilimler’de 10, ‘Sosyal Bilimler ve Yönetim’ ile ‘Doğa Bilimleri’nde 9, ‘Yaşam Bilimleri ve Tıp’ta 5 kurum listeye girdi.

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HARVARD ZİRVEYİ KAPTIRMADI

ABD’deki Harvard Üniversitesi, 15 disiplinde birinci sırada yer alarak dünyanın en güçlü performans gösteren kurumu oldu. Harvard’ı yine aynı ülkeden MIT (Massachusetts Institute of Technology), 11 alandaki birinciliğiyle takip etti. İngiltere’deki üniversiteler ise 4’ü Cambridge Üniversitesi’nde olmak üzere 18 alanda ilk sırada yer aldı.