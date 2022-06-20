PYD/YPG’ye 275 km’de SİHA darbesi

PKK/YPG’li terörist Hüseyin Şibli, bir süre önce terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak’ta görevlendirildi. MİT’in yerel kaynaklar ve değişik istihbari yöntemleriyle uzun süredir takibe aldığı “Ferhat Derik” kod adlı Şibli’nin Kandil’deki terör elebaşlarıyla düzenli irtibat halinde olduğu tespit edildi. Şibli’nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak, Kandil yönetiminin Irak’ta yeni bir terör yapılanması oluşturmasına katkı sağlamayı hedeflediği belirlendi.
Suriye-El Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Suriye’de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK’ya katıldı. Suriye’nin Halep kentiyle Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Kandil’de terörist faaliyetlerde bulundu. 2014’te Suriye’de yönetim boşluğunu fırsat bilerek Resulayn, Derbesiye, Haseke, Tel Tamr ve Amude gibi PKK’nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi. 2019’dan itibaren terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı ve genel güvenlik sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.