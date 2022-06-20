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PYD/YPG’ye 275 km’de SİHA darbesi

#PYD/YPG#SİHA#Hüseyin Şibli
PYD/YPG’ye 275 km’de SİHA darbesi

MİT, Türkiye sınırının 275 kilometre derinliğinde SİHA’yla düzenlediği nokta operasyonla, Suriyeli terörist Hüseyin Şibli’yi aracında vurdu. Kandil’in Irak’ta yeni bir yapılanma için görevlendirdiği Şibli, ABD’li komutanların birlikte poz verdiği PYD/YPG’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in sağ koluydu.

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PKK/YPG’li terörist Hüseyin Şibli, bir süre önce terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak’ta görevlendirildi. MİT’in yerel kaynaklar ve değişik istihbari yöntemleriyle uzun süredir takibe aldığı “Ferhat Derik” kod adlı Şibli’nin Kandil’deki terör elebaşlarıyla düzenli irtibat halinde olduğu tespit edildi. Şibli’nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak, Kandil yönetiminin Irak’ta yeni bir terör yapılanması oluşturmasına katkı sağlamayı hedeflediği belirlendi.

PYD/YPG’ye 275 km’de SİHA darbesi


Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki Süleymaniye/Kelar’da Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) nokta atışı vuruşuyla etkisiz hale getirilen Şibli, sözde Kandil yönetiminin Suriye’deki yapılanmasının önemli ismi olan, başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülkenin temas kurup birlikte görüntü vermekten çekinmediği PYD/YPG’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in en yakınındaki isimlerden biriydi.

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PYD/YPG’ye 275 km’de SİHA darbesi


ÖCALAN DÖNEMİNDE

Suriye-El Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Suriye’de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK’ya katıldı. Suriye’nin Halep kentiyle Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Kandil’de terörist faaliyetlerde bulundu. 2014’te Suriye’de yönetim boşluğunu fırsat bilerek Resulayn, Derbesiye, Haseke, Tel Tamr ve Amude gibi PKK’nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi. 2019’dan itibaren terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı ve genel güvenlik sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

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#PYD/YPG#SİHA#Hüseyin Şibli

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