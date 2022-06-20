PYD/YPG’ye 275 km’de SİHA darbesi

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PKK/YPG’li terörist Hüseyin Şibli, bir süre önce terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak’ta görevlendirildi. MİT’in yerel kaynaklar ve değişik istihbari yöntemleriyle uzun süredir takibe aldığı “Ferhat Derik” kod adlı Şibli’nin Kandil’deki terör elebaşlarıyla düzenli irtibat halinde olduğu tespit edildi. Şibli’nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak, Kandil yönetiminin Irak’ta yeni bir terör yapılanması oluşturmasına katkı sağlamayı hedeflediği belirlendi.

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Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki Süleymaniye/Kelar’da Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın ( SİHA ) nokta atışı vuruşuyla etkisiz hale getirilen Şibli, sözde Kandil yönetiminin Suriye’deki yapılanmasının önemli ismi olan, başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülkenin temas kurup birlikte görüntü vermekten çekinmediği PYD/YPG ’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in en yakınındaki isimlerden biriydi.

Suriye-El Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Suriye’de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK’ya katıldı. Suriye’nin Halep kentiyle Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Kandil’de terörist faaliyetlerde bulundu. 2014’te Suriye’de yönetim boşluğunu fırsat bilerek Resulayn, Derbesiye, Haseke, Tel Tamr ve Amude gibi PKK’nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi. 2019’dan itibaren terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı ve genel güvenlik sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

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