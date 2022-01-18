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PYBS bursu ne zaman yatacak? PYBS burs miktarı hakkında bilgiler

#Pybs#Pybs Bursu Ne Zaman Yatacak
PYBS bursu ne zaman yatacak PYBS burs miktarı hakkında bilgiler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) gerçekleştirdiği sınavdan geçer puan alan pek çok öğrencinin araştırdığı konu olan PYBS bursları, yatıp yatmadığı ile merak konusu oldu. İllerdeki mal müdürlükleri aracılığıyla hesaplara yatırılan PYBS bursları için araştırmalar devam ediyor. Peki, PYBS bursları ne zaman yatacak ve ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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PYBS bursları yattı mı sorusu, ay sonuna doğru onlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. İOKBS ve PYBS burs miktarı ne kadar olacak sorusu ile birlikte 2022 yılının PYBS bursları ne zaman yatacak sorusuna yatacak konusuna da yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden PYBS bursları yattı mı sorusuna yanıt aradı. Peki, PYBS bursları yattı mı? İşte, o konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bilgi almak isteyen öğrenciler için bazı detaylar

PYBS BURSLARI NE KADAR OLACAK?

PYBS bursları geçtiğimiz yıl 457 lira olarak hesaplara yatırılmaktaydı. Bu yıl da zamlı olarak yatırılacak olan PYBS burslarının 600 TL civarında olması bekleniyor.

PYBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru ise öğrencilerin hesabına yatırılıyor.

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İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacaktır. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.

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