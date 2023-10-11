Putin’le telefon görüşmesi

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Erdoğan görüşmede, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de telefonda görüştü. İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye’nin arabuluculuk çabalarıyla, masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.