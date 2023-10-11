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Putin’le telefon görüşmesi

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Putin#İsrail
Putin’le telefon görüşmesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı. Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı değerlendirildi.

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Erdoğan görüşmede, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de telefonda görüştü. İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye’nin arabuluculuk çabalarıyla, masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi. 

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#Erdoğan#Putin#İsrail

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