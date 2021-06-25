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ANKARA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Putin’le telefon diplomasisi

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Putin’le telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede, Rusya’dan Türkiye’ye uçuşların başlamasından memnuniyet duyduğunu da ifade etti. Şuşa ziyaretinde Ermenilerin bölgede yol açtığı yıkıma bizzat şahit olduğunu belirten Erdoğan, Ermenistan’ın artık barışa ve işbirliğine odaklanması gerektiğini vurguladı. Suriye rejiminin ihlalleri artırdığına işaret eden Erdoğan, PKK/YPG’nin Afrin’de hastaneyi de hedef alan terör saldırıları ve bölgedeki varlığına dikkat çekti.

Erdoğan dün ayrıca Beştepe’de ‘Kadına Karşı Şiddetle Mücadele’ konulu toplantıya da başkanlık etti.

Putin’le telefon diplomasisi

Erdoğan dün Beştepe’de Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’la da görüştü.

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