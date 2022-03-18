Putin’e barış için bir çağrı daha

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti.

TÜRKİYE DAVETİ

Kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna görüşmelerinden müspet sonuç alınmasını can-ı gönülden arzu ettiğini dile getirdi. Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Putin ile Zelenski’yi İstanbul veya Ankara’da misafir etme teklifini yineledi. Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

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Kremlin’den yapılan açıklamada ise görüşmede, ‘özel askeri operasyona’ dair detaylar ele alındığı belirtildi. “Devlet Başkanı Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde gelinen noktaya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi” denildi.