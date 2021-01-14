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ANKARA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Putin’den Erdoğan’a Karabağ telefonu

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Putin’den Erdoğan’a Karabağ telefonu
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’ı konuştu.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Dağlık Karabağ konusundaki gelişmeler ile ateşkesin kontrolü ve denetimine yönelik Türk-Rus ortak merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin bölge istikrarı ve barışı adına yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade etti. Dağlık Karabağ’da Azerbaycanlıların ve Ermenilerin barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gerçekleştiğinde tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını bir kez daha göstermiş olacaklarını dile getirdi.

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