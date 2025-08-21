Putin’den Erdoğan’a Alaska brifingi

Haberin Devamı

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada telefon görüşmesinin temel amacının Alaska zirvesi hakkında Türk tarafını bilgilendirmek olduğu vurgulandıktan sonra Rusya Lideri Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya-Ukrayna görüşmeleri için İstanbul’da sağlanan imkânlardan dolayı teşekkür ettiği de bildirildi. Alaska zirvesinden sonra Putin Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi bir dizi ülke lideriyle telefonla temas kurarak zirvede alınan sonuçları Moskova’nın görüşüyle paylaşmıştı. Rusya’daki siyasi gözlemciler, Putin’in ülke liderlerini arayarak Alaska zirvesi hakkında şahsen bilgi vermesinin son günlerde dünya medyasında yaşanan aşırı bilgi kirliliğinden kaynaklandığını dile getiriyor.

PUTİN’DEN TEŞEKKÜR

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre de Putin ile görüşmede Alaska zirvesinin sonuçları, ticaret başlığı başta olmak üzere Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin adil bir barışa ulaşılması konusunda savaşın başından bu yana samimiyetle gayret gösterdiğini, bu minvalde tüm tarafların katılımıyla kalıcı barışı tesis etmeyi hedefleyen yaklaşımları desteklediğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin, ‘İstanbul Süreci’ne de dikkat çekerek, barış görüşmelerine Türkiye’nin ev sahipliği yapması ve gösterdiği gayretler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Haberin Devamı

HOLLANDA BAŞBAKANI’YLA DA GÖRÜŞTÜ

‘GAZZE PLANI ASLA KABUL EDİLEMEZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Hollanda arasındaki ortaklığın giderek güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, savunma sanayisi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini kuvvetlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Gazze’deki insani felaketin derinleşerek sürdüğünü, Netanyahu hükümetinin Gazze’nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını, İstanbul Süreci’ne ev sahipliği yapan Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini de ifade etti.