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‘Putin ve Zelenski daveti kabul ederse...’

#Ömer Çelik#MYK#Ukrayna
‘Putin ve Zelenski daveti kabul ederse...’

AK Parti Sözcüsü Çelik, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yol haritası açıktır. Sayın Putin ve Sayın Zelenski’yi misafir edeceğimiz bir toplantıyla hayata geçmesi için gayret ortaya koyulmaktadır. Tarafların kabulü halinde Türkiye, dünyaya bir barış iradesi sunmaya hazırdır” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Ateşkesin hayata geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kalıcı barışın sağlanması için Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yol haritası açıktır. Bunun İstanbul’da ya da Ankara’da gerçekleştirilecek, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’yi misafir edeceğimiz bir toplantıyla hayata geçmesi için gayret ortaya koyulmaktadır. Tarafların kabul etmesi halinde Türkiye, buradan dünyaya bir barış iradesi sunmaya hazırdır. Diplomasi hattına ihtiyaç var. Türkiye olmazsa NATO’nun işlevsiz kalacağı ortaya çıkmıştır.”

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#Ömer Çelik#MYK#Ukrayna

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