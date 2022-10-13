Putin önerdi: Avrupa’nın gaz merkezi Türkiye olsun

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’daki doğalgaz krizinde çözüm için Türkiye’yi işaret etti. Moskova Enerji Haftası konferansındaki konuşmada Kuzey Akım gazını Karadeniz’e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, “Türkiye’de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, rezerv kullanımı enerji sorununu çözmez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkıyatına hazır, top onların sahasında” dedi.

BORU HATTI SABOTAJLARI

Putin, bir süre önce meydana gelen petrol boru hatlarındaki sabotajların uluslararası bir terörizm olduğunu belirterek, “Kuzey Akım sabotajlarının ardında Rusya ve Avrupa’nın ilişkilerini kesmek isteyenler var” diye konuştu. Kuzey Akım 2’deki bir boru hattının halen çalışır durumda olduğunu söyeleyen Rusya Devlet Başkanı, bu projenin kurtarılabileceğini belirtti. Avrupa Birliği’nin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasını eleştiren Putin, Moskova’nın tavan fiyat isteyen ülkelere doğalgaz satmayacağını söyledi. Putin, 2025 yılına kadar Rusya’nın doğalgaz ve petrol ihracatında bir azalma beklemediklerini de aktardı.

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ÜST ÜSTE AÇIKLAMALAR

Vladimir Putin’in konuşmasının ardından Gazprom’dan yapılan açıklamada, Kuzey Akım boru hatlarındaki onarım çalışmalarının bir yıl sürebileceği belirtildi. Gazprom ayrıca Türkiye - AB sınırında bir doğalgaz ticaret merkezi kurabileceklerini aktardı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da “Türk akım boru hattına ilave hatlar inşa edilmesini düşünüyoruz” dedi.

‘DEĞERLENDİRİLİR’

Rusya tarafından gelen teklif hakkında Türkiye’den ilk açıklamayı Enerji Bakanı Fatih Dönmez yaptı. Dönmez teklifin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme, fizibilite çalışması yapılması lazım. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup, değerlendirilmesi gereken hususlardır.”