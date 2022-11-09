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Putin imzaladı: Eş cinsellik “yıkıcı değerler" kategorisine alındı

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#Vladimir Putin#Rusya#Eş Cinsellik
Putin imzaladı: Eş cinsellik “yıkıcı değerler kategorisine alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 22:19

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı, “Rusya'nın Geleneksel Manevi ve Ahlaki Değerlerinin Korunmasına ve Güçlendirilmesine İlişkin Devlet Politikası Esaslarının Onaylanması” hakkındaki kararname ile eş cinsellik Rusya’da “yıkıcı fikir ve değerler" kategorisine aldı.

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Daha önce eşcinsellik propagandasının yasaklanmasına dair kararlar alınan Rusya'da bu kez eş cinsellik, Rus toplumu için “yıkıcı fikir ve değerler" kategorisine alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı, “Rusya'nın Geleneksek Manevi ve Ahlaki Değerlerinin Korunmasına ve Güçlendirilmesine İlişkin Devlet Politikası Esaslarının Onaylanması” hakkındaki kararname ile eş cinselliğin Rus toplumuna zarar verdiği vurgusu yapılarak, Rus toplumu için tehdit oluşturduğu aktarıldı.

Kararnamede, eş cinsellik için, "Rusya vatandaşları üzerindeki yıkıcı ideolojik etkinin ülkedeki demografik durum için bir tehdit haline geldiği" belirtilerek, eş cinsellik, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kategorisi içerisinde tutuldu.

Rus halkının manevi değerlerinin korunmasına yönelik alınan kararda, "Rus vatandaşlarının dünya görüşünü oluşturan ve bunu nesilden nesile aktaran ve birliğini oluşturan ahlaki değerlerdir. Rusya'nın egemenliğini korumayı ve güçlendirmeyi mümkün kılan, çok uluslu ve farklı inançlı ülkenin birliğini sağlayan geleneksel değerler, Rus toplumunun temelidir" denildi.

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Kararnamede, Rus toplum kültürünün tahrif edilmesine karşı programlar üretileceği ifade edilerek, "Kararname, stratejik planlamaların hazırlanması, bölümler arası koordinasyonun sağlanması, kültür ve eğitim alanındaki projeler için devlet destek sisteminin iyileştirilmesi, biçim ve yöntemlerin iyileştirilmesi dahil olmak üzere geleneksel değerlerin korunması için çalışmaların yürütüleceği ana alanları listeler" denildi.

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#Vladimir Putin#Rusya#Eş Cinsellik

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