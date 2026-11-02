‘Putin ile Türkiye’de görüşmeye hazırım’

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cumartesi günü İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından CNN Türk’e açıklamalarda bulundu. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, “Üçlü formatta liderler görüşmesinin Türkiye’de gerçekleşmesi konuşuldu” açıklamasını yaptı. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye’de bir görüşme yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Zelenski’nin açıklamaları özetle şöyle:

TÜRK TARAFINA TEŞEKKÜR

“Türk tarafına teşekkür ediyorum, ekiplerimize, şahsen Cumhurbaşkanı’na. Böyle kritik anlarda irtibat kurabilme imkânımızın olması çok önemli. Önemli hususlar görüşülüyor. Bugün görüşülen noktalardan biri de kış ve saldırılardı. 24 Şubat’ta savaşın 5. yılına varacağız. Bu savaş bitmeli. Birleşmeliyiz, bu savaşın sıcak aşamasını en azından diplomasi aşamasına taşımalıyız. Bu noktada Türkiye’nin arabuluculuğunu umuyorum. Şahsen Cumhurbaşkanı ile olan ilişkilerimiz ve onun Trump ve Putin ile olan ilişkilerinin de faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bugün yine üçlü formatta liderler görüşmesinin Türkiye’de gerçekleşmesi konuşuldu. Tabii Türkiye bunu başarabilirse biz bunu kabul eder ve sadece mutlu oluruz. Savaşın başında çok fazla görüşüyorduk telefonda. Bunu basına açık ve kapalı şekilde yapıyorduk. 2022 senesinde Tahıl Koridoru’nu Rusya kilitlediğinde bu, gıda güvenliği açısından çok önemliydi. O dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın nihayete ulaşması noktasında başarılı olmuştu.

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‘İLERLEMELİYİZ’ DEDİK

Bugün de benzer şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştük. ‘Biz ilerlemeliyiz’ dedik ve özellikle enerji alanındaki ateşkesin gerçekleşmesine ilişkin konuştuk. Çünkü enerji demek, hayat demek. Benzer şekilde yine gıda güvenliği üzerine konuştuk. Karadeniz’deki seyrüsefer ve ticaretin serbestleşmesine ilişkin güvenliğe nasıl ulaşacağımızı değerlendirdik. Bu noktada Karadeniz’in nasıl yeniden güvenli hale getirilebileceğini konuştuk.

Tabii bunun kuralları olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüştük. Bu kurallardan biri, örneğin Türk bayraklı veya başka bayraklı gemilerin Ukrayna limanlarına uğrayabilmesi ve Rusya’nın bunları vurmaması olmalıdır. Benzer şekilde Türk bayraklı gemiler Rus limanlarına girdiğinde Ukrayna da bu gemilere saldırmamalıdır.

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HANGİ FORMATTA NE ZAMAN



Detayları Ankara ile görüştük. Şahsen ben de ikili görüşmem sırasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bunları ifade ettim. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuları Rus tarafıyla görüşeceğini biliyoruz. Hangi formatta, nasıl ve ne zaman yapılacağı elbette Cumhurbaşkanı’nın takdirine bağlı. Bizim açımızdan liderler zirvesindeki ana gündem maddesi; şartsız, koşulsuz ve tam ateşkesin sağlanması ve bunun güçlü bir izleme mekanizmasıyla takip edilmesidir. Bu, barışa giden diplomatik bir adım olacaktır.”

LİDER GÖRÜŞMESİ ŞART

(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye’de görüşmeye hazır olup olmadığı) ”Evet, biz hazırız. Biz Türkiye’de bu görüşme için hazırız. Bu konuda Türkiye’nin tutumu anlaşılır. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın tutumu anlaşılır. Türkiye ile yakın ve iyi ilişkilere sahibiz. Türkiye pratik ve gerçekçi bir arabulucu olabilir. Görüşme sırasında herhangi bir tarafın yanında durmaz. Tam bir arabulucu olarak çalışabilir. Ve tabii ki Türkiye, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de desteklemektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le kendi iletişimi olduğunu biliyorum. Bu nedenle biz Türkiye’deki görüşmeyi destekliyoruz. Lider görüşmesi şart. Çünkü bizim toplumlarımız bu savaşın bitmesini istiyor ve buna inanıyor. Liderler görüşürse ve liderlerin görüşmesi sonrasında insanlar bir ilerleme görmezse, o zaman soru işaretleri artacak ve bu durum diplomasinin mağlubiyeti olarak değerlendirilecektir.”

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HEM PUTİN HEM TRUMP

Türkiye’nin arabuluculuğuna duyduğu umudu dile getiren Zelenski, Erdoğan’ın hem Trump hem de Putin ile kurduğu ilişkilerin bu süreçte faydalı olabileceğini belirtti.