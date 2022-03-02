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Putin evli mi?

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Putin evli mi

Putin evli mi sorusu, Rusya Devlet Başkanı hakkında detaylara vakıf olmak isteyen pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 1983-2014 yılları arasında Lyudmila ile evli kalan Vladimir Putin, 2014 yılında karşılıklı olarak aldıkları karar neticesinde evliliklerine son verdi. İşte, Lyudmila hakkında bazı bilgiler

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Lyudmila, Sovyetler Birliği'nin Kaliningrad kentinde doğdu. Babası Kaliningrad Mekanik Fabrikası'nda çalıştı.

Dilbilimci olarak eğitildi. 1986 yılında Lyudmila, Leningrad Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümü'nün İspanyolca ve filoloji dalından mezun oldu.

Yetişkinlik yıllarının başlarında Lyudmila, Aeroflot'un Kaliningrad şubesine uçuş görevlisiydi. Leningrad'da Vladimir Putin ile tanıştı ve 28 Temmuz 1983'te evlendiler. Çiftin iki kızı var, Mariya (Leningrad, Sovyetler Birliği'nde 28 Nisan 1985 doğumlu) ve Yekaterina (Katja) (31 Ağustos 1986, Dresden, Doğu Almanya doğumlu).

1990-1994 yılları arasında Lyudmila, Leningrad Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümü'nde Almanca öğretti. Vladimir'in 1999'da Rusya Başbakanı olarak atanmasından birkaç yıl önce Telecominvest şirketinin Moskova temsilcisiydi.

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6 Haziran 2013 tarihinde, Lyudmila Shkrebneva ve Vladimir Putin, karşılıklı bir karara dayanarak evliliklerinin sona erdiğini açıkça ilan ettiler. Boşanma duyurusu, Kremlin Balesi tarafından gerçekleştirilen bir performansın ara verilmesiden sonra ve ilişkilerine dair yıllarca süren spekülasyonların sona ermesi üzerine Kremlin Devlet Sarayı'ndaki bir hakimin özel odasında yapıldı. Nisan 2014'te Kremlin boşanmalarının sonuçlandırıldığını doğruladı.

Ocak 2016'da Lyudmila'nın 2015'in başlarında Artur Ocheretny adında bir erkekle evlendiği bildirildi.

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