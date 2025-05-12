Putin adres gösterdi Erdoğan liderlerle görüştü: Barış için yeniden İstanbul

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Rusya-Ukrayna savaşı etrafında son 24 saatte baş döndüren gelişmeler yaşandı. Cumartesi sabahı ilk önce Avrupa’nın 4 önde gelen ülke lideri Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna başkenti Kiev’e giderek Volodimir Zelenski ile saatler süren görüşmeler gerçekleştirdikten sonra ABD Başkanı Donald Trump’ı da arayarak Batı adına Rusya’ya ateşkes ültimatomu verdi.

BATI’DAN ATEŞKES ÜLTİMATOMU

Batı adına Kiev’den Putin adresli yapılan ortak açıklamada,12 Mayıs Pazartesi günü Ukrayna savaşının tüm cephelerinde, karada, havada ve denizde en az 30 gün süreli koşulsuz şartsız ateşkes ilan edilmesini istedi. Putin’in uzun süreli ateşkes önerisini kabul etmemesi durumunda Rusya’ya yönelik yeni ve çok daha yıkıcı yaptırımların gündeme geleceği dile getirildi.

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PUTİN’DEN GECE YARISI YANIT

AB, ABD ve Ukrayna’nın ortaklaşa hazırladıkları 30 günlük ateşkes çağrısına Putin, durumu 6 saat değerlendirdikten sonra yanıtını verdi. Gece yarısını geçerken saat 01.00 sularında Kremlin Sarayı’nda basın toplantısı düzenleyerek bildirisini okuyan Putin, hemen ateşkes yerine, ilk önce 15 Mayıs’ta İstanbul’da Rusya-Ukrayna arası 2022 yılında kesilen doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve kalıcı ateşkes kararının buradaki görüşmelerin gidişatına göre alınmasını önerdi.

ERDOĞAN’DAN RİCA EDECEĞİM

Müzakerelerin hemen başlaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım etmesini rica edeceğini vurgulayan Putin, “Pazar günü (dün) Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temasa geçerek yardımını rica edeceğim. Türkiye zaten tüm bu savaş boyunca silahların susması ve barışın sağlanması için yoğun arabuluculuk çabaları sarf etti. 2022 yılı Mart ayında İstanbul’da başlatılan ancak Batı’nın uzlaşmaz tutumu yüzünden baltalanan doğrudan müzakereleri yeniden organize etmesini kendisinden rica edeceğim” dedi.

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MÜZAKERELER BAŞLASIN

Rusya’nın savaşı sona erdirmek için konjonktür icabı ateşkes istemediğini de önemle vurgulayan Putin, “Biz sadece ilan edilmiş olması diye ateşkes istemiyoruz. Rusya ateşkes ve barışın kalıcı olması şartını arıyor. Doğrudan görüşmelerde istenilen sonuca varılması durumunda kapsamlı ateşkes ilan etmeyi elbette kabul ederiz. Önceki kısa süreli üç ateşkes Ukrayna tarafından ihlal edildi. 9 Mayıs Zafer Bayramı’nı dahi bize zehir etmeye çalıştılar. Biz bu savaşın patlak vermesine yol açan temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Dolayısıyla savaşın sona erdirilmesi için top yine Ukrayna ve onun yardakçıları Batılı devletlerin bahçesinde” ifadesini kullandı. Putin ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakereleri sürecine dünyanın diğer kutupları Çin, Brezilya ve Afrika ülkeleri görüşlerinin de dikkate alması gerektiğini savundu.

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İPUCU VERMEDİ

- Putin’in Batı’ya yanıtında savaşın gerçekten olası İkinci İstanbul Müzakereleri’yle sona erdirilmesi durumunda Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunup korunmayacağına dair ipucu vermemesi komşu ülkenin Kırım ile 4 bölgesini kalıcı ilhak niyetini olduğunu da göstermiş oldu. Putin’in ateşkes önerisine verdiği doğrudan müzakere yanıtının sıradaki oyalamaca taktiği olup olmadığı Batı liderleri tarafından değerlendirildikten sonra Ukrayna savaşının ne yöne evrileceği ortaya çıkacak.

ZELENSKİ: TÜRKİYE’DE PUTİN’İ BEKLEYECEĞİM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sonlandırmak yönünde Rusya’dan tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını beklediklerini belirterek, “Ben perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekleyeceğim” ifadesini kullandı.

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Zelenski X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Yarından (bugün) itibaren bir ateşkes bekliyoruz. Bu öneri masada. Diplomasi için gerekli bir temel sağlayacak kadar uzun sürecek tam ve koşulsuz bir ateşkes, barışı önemli ölçüde yakınlaştırabilir. Ukrayna bunu uzun zamandır öneriyor, ortaklarımız bunu öneriyor ve tüm dünya bunu istiyor. Rusya’dan net bir yanıt bekliyoruz. Rusya bu savaşı her halükarda bitirmek zorunda kalacak.

Cinayetler durmalı. Ortaklarımızdan, Putin ateşkesi reddederse Rusya’ya karşı yaptırımları güçlendirmeye hazır olduklarını defalarca duyduk. Zaman gösterecek. Burada Ukrayna’da müzakerelere girmekte kesinlikle hiçbir sorunumuz yok, her formata hazırız. Bu perşembe, 15 Mayıs’ta Türkiye’de olacağım ve Putin’in de Türkiye’ye gelmesini bekliyorum. Şahsen.

Umarım bu sefer Putin “gelemeyeceğine” dair bahaneler aramaz. Konuşmaya hazırız, bu savaşı bitirmek için. Perşembe. Türkiye. Başkan Trump destek ifade etti. Tüm liderler bunu destekliyor.”

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BU FOTOĞRAFIN ARDINDAN

Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri önceki gün Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaretlerinde Rusya’ya en az 30 günlük ön koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı. Avrupalı liderlerin “Aksi halde Rusya’ya yaptırımlar gelecek, Ukrayna’ya daha çok yardım edilecek” uyarısının ardından Putin gece açıklama yaparak, “Pazar günü (dün) Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temasa geçerek barış müzakerelerinin yeniden İstanbul’da yapılması için yardımını rica edeceğim” dedi.

TRUMP: HARİKA BİR GÜN

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlatılmasını önermesini, “Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün” sözleriyle yorumladı. Trump, Putin’in Ukrayna ile “doğrudan müzakere” önerisinin ardından Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaparken “Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün” dedi.

BÜYÜK BİR HAFTA GELİYOR

Başkan Trump mesajında “Büyük bir hafta geliyor” ifadesini de kullandı.

Trump sonrasında yaptığı açıklamada da “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor; onun yerine perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor” diyerek şunları kaydetti: “Ukrayna bunu derhal kabul etmeli. En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını öğrenmiş olurlar. Eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD durumun ne noktada olduğunu anlayıp buna göre ilerleyebilir! Putin’in, Amerika olmadan asla kazanılamayacak (yakından bile geçilemeyecek!) olan İkinci Dünya Savaşı zaferini kutlamakla meşgul olması nedeniyle, Ukrayna’nın onunla bir anlaşma yapacağına dair şüphe duymaya başladım. Görüşmeyi hemen yapın!” (AA)