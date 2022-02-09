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Pusuya yattı, böyle vurdu

#İstanbul#Sultangazi#Eren Akçay
Pusuya yattı, böyle vurdu

İstanbul Sultangazi'de köşede pusuya yatan bir genç, tatlı ısmarlama bahanesiyle dışarı çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre S.G. (18), aralarında husumet başlayan arkadaşı Eren Akçay'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı. Bu sırada bir köşede pusuya yatan S.G., Eren Akçay'ı pompalı tüfekle beklemeye başladı. Akçay'ın geldiğini gören S.G. tetiği çekerek arkadaşını bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AİLESİ POLİSE TESLİM ETTİ

Arkadaşını vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.

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DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.G.'nin pompalı tüfekle ateş ederek Eren Akçay'ı yaraladığı ardından kaçtığı görülüyor.

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#İstanbul#Sultangazi#Eren Akçay

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