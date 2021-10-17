Pusulu saldırı sonrası ilginç yanıt: 'Selam yollamışlar, ben de aldım'

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Olay, saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Okur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre A.Y., evine gitmek için sokağa gelip motosikletini park etti. A.Y., motosikletinden indiği sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen C.A.’nin silahlı saldırısına uğradı. C.A:, tabanca ile 4 el ateş açtıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Mermilerden biri A.Y.’nin ayağına isabet etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



’SELAMLARINI ALDIM’



Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan C.A., polisin araştırması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan C.A., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım" diye cevap verdi.