Pusulayı kim buldu ve icat etti? Pusula ne zaman bulundu

Pusula, yön bulma ve konum belirleme noktasında önemli bir görev üstlenmektedir. Pusulanın icadından önce yıldızlara ve ağaçlarda oluşan yosunlara göre yön belirlemek mümkündü. Ancak pusulanın icadı ile karada, denizde ve havada yön bulmak daha kolay olmuştur.

Pusulayı Kim Buldu ve İcat Etti?

Pusulanın ilk olarak Çin Han Hanedanlığında M.S 1.yy da icat edilmiştir. Tarihi kayıtlar incelendiğinde Çin Hanedanlığı güney valisi olarak görev yapan Sīnán ismi ile bilinen Çinli tarafından icat edildiği görülmektedir. Bu manyetik pusula jeomanyetik prensibi ile icat edilerek kullanılmaya başlanmıştır.

İcat edilen ilk pusula öncelikle değerli maden arama, yeni inşa edilecek binalar için uygun yer bulma amacı ile kullanılmıştır. Daha sonra ise Sony Hanedanlığı döneminde ise yön bulmak amacı ile kullanıldığı bilinmektedir.

Pusula icadı sonrasında Arap medeniyetleri tarafından Avrupa'ya geçmiştir. Yön bulmak amacı ile kullanılan pusula yeni kıtaların keşfedilmesi sürecinde son derece etkili olmuştur. Özellikle denizciler tarafından etkili bir biçimde kullanılmıştır.

Pusula Ne Zaman İcat Edildi?

İlk olarak M.Ö 2. yy ve M.S 1. yy da icat edilmiştir. Çinliler tarafından icat edilen manyetik pusula M.S 11. yy da ise yön bulmak amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa ülkelerinde kullanımı ise 1200’lü yıllar olarak bilinmektedir. Amerika'nın keşfinde de pusula etkili olduğu bilinmektedir. 1269 yılında ise modern pusula yapım çalışmaları ile ilgili önemli gelişmeler kaydedilmiştir.