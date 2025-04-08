Belediye başkanını ve korumasını öldürmüştü... Cinayetin nedenini böyle anlattı

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2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı seçildikten sonra, 2024 yılı Temmuz ayında istifa edip bağımsız olarak görevini sürdüren Hilmi Şen, 4 Kasım 2024 tarihinde ilçe merkezinde makam aracıyla şantiye sahasına giderken kuzeni Erdem Şen'in silahlı saldırısına uğradı. Belediye Başkanı Şen ile koruması Mikayil Çelikkol hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül (42) yaralandı. Olayın ardından yakalanan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 9 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Erdem Çelebi Şen, taraf avukatları, öldürülen Başkan Şen ve Mikayil Çelikkol'un yakınları ile diğer mağdur ve müştekiler katıldı.

"11 AY BOŞ GEZDİM, ARAMIZDA HUSUMET OLUŞTU"

Sanık Erdem Çelebi Şen savunmasında, 31 Mart 2024 yerel seçimleri çalışmalarında akrabası olan Başkan Şen'i desteklediğini ve kendisini işe alma sözü verdiğini iddia etti. Seçimin ardından Şen'in kendisini işe almadığını öne süren Erdem Çelebi Şen, "Seçim sürecinde yaptığım masraflar için kendisi bana para gönderdi. Düzenli bir şekilde kendisinden para almadım. Sonra telefonlarıma da cevap vermedi. 11 ay boş gezdim ve aramızda husumet oluştu. İşe alınmadığım için ona zarar vermeyi düşünmedim, sosyal medya paylaşımlarım mağdur olduğum içindi” dedi.

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"ELİNİ BELİNE ATINCA AYAKLARINA DOĞRU ATEŞ ETTİM"

Olay günü TOKİ Camisi yanında bulunan Başkan Şen'in yanına konuşmak için gittiğini iddia eden Erdem Çelebi Şen, "Yanlarına gitmeden önce kalabalık oldukları için evden silahımı da aldım. Minibüsümü Şen'in makam aracının önüne kırdım. Araçtan inip yanlarına doğru hareket ettiğimde Şen, elini beline attı. O silahını çıkarmadan ben ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. O da bana ateş etti. Başkan yere düşünce düşen tabancasını aldım ama kendisine ateş etmedim. Mikayil üzerime gelince ona da ateş ettim. O sırada arkadan belediyeye ait bir araç hızla geliyordu, rastgele ateş ettim. Koray'ı ben yaralamadım, seken mermi isabet etti ise bilmiyorum. Daha sonra Ömer ve Kubilay'ın bulunduğu araca da bana çarpacaklarını düşünerek ateş ettim. Son olarak aracıma binerek annemin evine gidip durumu anlattım, emniyete giderken de polisler gözaltına aldı" ifadelerini kullandı.

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Saldırıda yaralanan Şen'in makam şoförü Koray Kaya da olay sırasında sanığın direkt kendilerine doğru ateş ettiğini, kaçarken yere düştüğü anda kolundan yaralandığını belirtti. Olaydan 15-20 gün önce sanığın Başkan Şen'le belediyede görüştüğünü ifade ederek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Olayda yaralananlardan Ömer Şengül ise sanığın o anda yerden aldığı silahla kendilerine doğru hedef alarak ateş ettiğini iddia ederek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Saldırı sırasında Başkan Şen'in yanında bulunan belediye çalışanı Kubilay Şen ise sanıktan şikayetçi olmadı. Maktul Şen'in oğlu Onur Şen de sanığa olaydan önce yardım amacıyla düzenli olarak para gönderdiğini öne sürerek, şikayetçi oldu. Müşteki ve tanık beyanlarının ardından taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

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Öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen'in avukatı Şamil Kaya, duruşmanın ardından gazetecilere, "Hali hazırda eksik ifadeler ve duruşmaya katılamayanlar var. Eksiklikler bu süreçte tamamlanacak. İlk duruşma için huzurda alınan ilk ifadelerde gördük ki sanığın cezai sorumluluğunu azaltan haller başlığı altında düzenlenen müesseselerin hiçbiri sanık üzerinde gerçekleşmediği kanaatindeyiz" dedi. (DHA)