‘Puslu’ ile aramada uyuşturucu ele geçirildi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A. ve F.D. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde temin ettiği ve uyuşturucu maddeleri sattıkları ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, narkotik köpeği ‘Puslu’ ile şüphelilerin Amasya il merkezinde bulunan adresine baskın düzenledi. Yapılan aramada, 1 kilo 253 gram kurutulmuş kubar esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 200 TL ve içime hazır sigara olarak tabir edilen sarılmış esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.A., ve F.D., sevk edildikleri adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.