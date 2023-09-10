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Pusa Enstitüsü’nü gezen lider eşleri Hintli kadınlardan ‘Darı’yı dinledi

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#Emine Erdoğan#Pusa Enstitüsü#Hindistan
Pusa Enstitüsü’nü gezen lider eşleri Hintli kadınlardan ‘Darı’yı dinledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerin eşleriyle, halk arasında “Pusa Enstitüsü” olarak bilinen Hindistan Ziraat Araştırma Enstitüsü (IARI) Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi’ni ve Ulusal Modern Sanat Galerisi’ni ziyaret etti.

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Erdoğan, enstitüye gelişinde, G20 eş programlarına ev sahipliği yapan Hindistan Dışişleri Bakanının Eşi Kyoko Jaishankar tarafından karşılandı.

Pusa Enstitüsü’nü gezen lider eşleri Hintli kadınlardan ‘Darı’yı dinledi

Lider eşleriyle buradaki Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi’ni ziyaret eden Emine Erdoğan, Hindistan’da Uluslararası Darı Yılı olması dolayısıyla merkezdeki darı temalı stantları gezerek yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı. Daha sonra modern Hint sanatını tanıtmak ve korumak amacıyla 1954’te kurulan Uluslararası Modern Sanat Galerisi’ni de ziyaret etti. Buradaki Hint Sanatları ve Zanaatları Sergisi’ni gezen Erdoğan, sergilenen eserleri inceledi. Emine Erdoğan ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bitki özelliklerinin araştırıldığı merkezde, mahsul verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve bitkiler hakkında bilgi aldık” dedi.

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#Emine Erdoğan#Pusa Enstitüsü#Hindistan

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