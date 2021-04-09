Pursaklar Posta Kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Pursaklar'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde pek çok mahalle yer almaktadır. Bu mahallelerin bazılarının posta kodları aynı iken bazılarının posta kodları birbirinden farklı olmaktadır.

Pursaklar Posta Kodu Kaçtır?

Pursaklar Ankara ilimizin bir ilçesi olmaktadır. Pursaklar ilçesine gönderilecek olan tüm posta veya kargo işlemlerinde posta kodunun bilinmesi gerekmektedir. Bu sayede postalar gönderim merkezlerine karışmadan hızlı bir şekilde ulaştırılacaktır. Pursaklar ilçesinin posta kodu 06145 olmaktadır.

Ankara'nın İlçesi Pursaklar'ın ve Mahallelerinin Posta Kodu

Ankara'nın ilçesi olan Pursaklar'ın posta kodu 06145 olarak belirlenmiştir. Fakat Pursaklar ilçesine bağlı olan mahallelerde posta kodu değişmektedir. Bazı mahallelerde posta kodu aynı iken bazılarında farklı olmaktadır. Pursaklar ilçesine bağlı 20 mahalle yer almaktadır.

Posta Kodu 06145 Olan Mahalleler

- Pursaklar Köyü

- Saray Köyü

- Abadan Mahallesi

- Ayyıldız Mahallesi

- Fatih Mahallesi

- Gümüşyayla Mahallesi

- Karaköy Mahallesi

- Karşıyaka Mahallesi

- Kösrelikızığı Mahallesi

- Peçenek Mahallesi

- Pursaklar Mahallesi

- Sirkeliyeşilova Mahallesi

- Sirkeliyeşilyurt Mahallesi

- Yıldırımbeyazıt Mahallesi

- Yunusemre Mahallesi

- Yuva Mahallesi

Posta Kodu 06146 olan Mahalleler

- Cumhuriyet Mahallesi

- Gümüşoluk Mahallesi

- Osmangazi Mahallesi

- Sarayköyfatih Mahallesi

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