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Gündem
TUNCELİ (AA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

Pülümür Vadisi'nde boz ayı ve yaban keçileri görüntülendi

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Pülümür Vadisi'nde boz ayı ve yaban keçileri görüntülendi
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Tunceli'deki Pülümür Vadisi'nde boz ayı ve nesli tehlike altında olan yaban keçilerinin görüntüsü objektife yansıdı.

Pülümür Vadisinde boz ayı ve yaban keçileri görüntülendi
Zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle her mevsim ayrı güzellik sunan vadide aralıklarla etkili olan kar yağışı, yaban hayvanlarının yaşamını olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı vadide yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri, daha alçak kesimdeki Dokuz Kayalar mevkisinde beslenirken görüntülendi.
Vadideki kar seviyesinin düşük olduğu alanlarda kuru ot ve meşe dallarıyla karınlarını doyuran keçiler, aynı bölgede gezinen bir boz ayıyı fark edince dağların zirvesine doğru tırmandı.
Boz ayı ise keçilerin beslendiği bölgede bir süre gezindikten sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

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