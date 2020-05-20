Pulim Ne Demek? Pulim Nedir? Pulim Tdk Kelime Anlamı

Dilimizde çok kullanılmayan ve cümle içerisinde pek fazla karşılaşmadığımız puli kelimesi Yunancada kuş anlamına gelmektedir. Karadeniz yöresinde de sevgi sözcüğü olarak kullanılmaktadır.

Pulim Ne Demek?

Puli kelimesi çok sık kullanılan bir kelime olmamak ile beraber anlamı da pek fazla duyulmamıştır. Bu sebeple anlamı çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Puli kelimesi Yunanca bir kelimedir. Dilimize de Yunancadan geçmiştir. Ülkemizde bölge olarak Karadeniz Bölgesinde sıklıkla kullanılır. Puli kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı açıklanmamıştır. Fakat bazı kaynaklarda birden fazla anlam belirtilmiştir. Puli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çocuk, yavru

- Kuş yavrusu

- Kümes hayvanlarının yavrusu

- Büyümemiş, küçük kalmış

- Ağaç sabanının iki yanında elle tutulacak yer.

- Küçük büyümemiş kabak.

- civciv

- Küçük, sevimli.

Puli kelimesi incelendiğinde daha çok ülkemizdeki Rize ilinde karşımıza çıkmaktadır. Puli Rize ve çevresinde civcivlere, yanı tavuk yavrularına verilen bir isimdir. Ayrıca puli kelimesi ülkemizde dinlenen bir şarkıda da geçmektedir. Kaynaklarda çok nadir rastlanılan bir kelimedir. Çok ender duyulan bir kelime olan puli kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmamaktadır. Fakat bazı kaynaklarda anlamı belirtilmiştir.