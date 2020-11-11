Pukö döngüsü nedir ve aşamaları nelerdir?
Pukö döngüsü 4 aşamadan oluşana sistematik çalışmayı ifade etmektedir. Mühendislik çalışmalarında önemli bir rol oynayan PUKÖ döngüsü, adım adım yapılan sistemli çalışmayı tasvir etmektedir. Planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma döngüsünün oluşturduğu PUKÖ döngüsü, sonuca ulaşmada önem arz etmektedir. İşte, Pukö döngüsünün açılımı ve detayları
Pukö döngüsü baş harflerinden de anlaşılacağı gibi 4 adımdan oluşmaktadır. Planla-uygula-kontrol et-önlem al aşamaları ile tamamlanan Pükö döngüsünün detayları şu şekilde;
PLANLA
PUKÖ döngüsünün ilk ve en kritik adımı planlama aşamasıdır. Bu aşamada planlanan işin kimler tarafından, neden, nasıl, nerede, ne zaman, ne kadar sürede yapılacağı kararlaştırılır. Planlama aşamasında her noktanın düşünülmesi, görev dağılımlarının ve hedeflerin düzgün olarak belirlenmesi PUKÖ'nün son adımı olan Önlem al aşamasında yapılacakları en aza indirecektir. Eğer Planlama aşamasına gereken önem verilmez ise kontrol et ve önlem al aşamalarında yapılacak olan uygulamaların maliyeti çok fazla olacaktır. Yapılacak iş ya da hedefler belirlenirken alınacak kararlar gerçek verilere dayalı ve gerçekçi olmalıdır. İlk başta çok yüksek hedeflerin konması ve bunları gerçekleştirilememesi durumunda motivasyon düşecek ve verimsizlik başlayacaktır.
UYGULA
PUKÖ döngüsünün ikinci aşamasıdır. İlk aşamada planlanan faaliyetlerin belirlenen kişi yöntem ve zamanlarda gerçekleştirildiği aşamadır. Bu aşamada kullanılan istatistiksel yöntemlerden elde edilen veriler PUKÖ'nün üçüncü adımı olan Kontrol et aşamasının girdisini oluşturur.
KONTROL ET
PUKÖ döngüsünün üçüncü aşamasıdır. Planlanan hedeflere ne kadar ulaşıldığı belirlenir. Eğer hedeflere ulaşıldıysa yapılan uygulama faaliyetleri kontrol edilir ve standartlaştırılır.
ÖNLEM AL
PUKÖ döngüsünün dördüncü ve en son aşamasıdır. Kendi içinde PUKÖ döngüsü içerir. Planlanan faaliyetler ile yapılan uygulamalar arasında ortaya çıkan farklılıkların, sapmaların nedenleri araştırılır ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler başlatılır.
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