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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Puanı toplayan normale döner

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Puanı toplayan normale döner
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Cumhurbaşkanı’nın “Martta normalleşmeye geçiliyor” açıklamasının ardından takvim merak konusu oldu. Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, belli kriterler üzerinden her ile puan verileceğini, belli bir puanın üzerinde olanların aşama aşama normalleşeceğini söyledi.

Önceki gün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Mart ayında normalleşmeye geçiliyor” açıklamasını yaptı. Bu açıklama üzerine normalleşme takvimi de merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi ve duyurdu: Kademeli normalleşme başlarken, kafe ve restoranlar için yol haritası belirleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi ve duyurdu: Kademeli normalleşme başlarken, kafe ve restoranlar için yol haritası belirleniyor

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşmenin nasıl olacağını Hürriyet’e anlattı:

4 KRİTERE GÖRE PUAN

“Şu anda Bilim Kurulumuz, Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyesi olan hocalarımız bir gösterge üstünde çalışıyor. Bu göstergenin çeşitli alt belirteçleri olacak. İllere 4 kritere göre puan verilecek. Bu toplamda belirlenecek puana göre, salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları göz önünde bulundurulacak.

2 haftada bir güncelleme
2 haftada bir güncelleme

O kriterler şöyle olacak:

1- İllerdeki 7-14 günlük vaka sayıları;

2- Testte pozitiflik oranları;

3- Yoğun bakım doluluk kapasiteleri ve servislere yeni hasta yatış durumu;

4- İllerdeki aşılama durumu.

Çalışma hayatında normalleşme dönemi
Çalışma hayatında normalleşme dönemi

KISITLAMA GERİ GELEBİLİR

Azalma eğilimindeki illerde kısıtlamaların aşama aşama gevşetilmesi (sokağa çıkma yasakları, kafe, restoranlar ve kıraathanelerin açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi gibi) söz konusu olacakken, belirli aralıklarla yapılacak değerlendirmelerde bir artış eğilimi olması halinde, kısıtlamaların yeniden arttırılması gündeme gelebilecek.”

Bilim Kurulu üyesi İlhandan kafe ve restoranlar için öneri
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan kafe ve restoranlar için öneri

RESTORANLARA 3 TEMEL KURAL

Doç. Dr. Kayıpmaz, restoran ve kafelerin açılmasıyla ilgili de 3 temel kuralın belirleyici olacağını söyledi: “Bu normale dönüş elbette maske, mesafe, hijyen gibi üç temel kural ile mümkün olacak. Tedbirli yaşantımızdan taviz vermememiz gerekiyor. Örneğin restoranlar açılırsa burada mümkün olduğunca kısa vakit geçirip çıkmalıyız. Kalabalık oluşmamasına dikkat etmeliyiz. HES kodu sorgulaması hem müşteri hem de çalışan sağlığı için uygun olacaktır.”

Kafe ve restoranlar için yeni öneriler... Kapalı mekanda 45 dakika
Kafe ve restoranlar için yeni öneriler... Kapalı mekanda 45 dakika!
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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