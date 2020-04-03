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Haber Giriş: 03.04.2020 - 09:32,Son Güncelleme:/

PTT yardım parası sorgulama nasıl yapılır? PTT TC ile yatan yardım sorgulama mümkün mü?

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PTT yardım parası sorgulama nasıl yapılır? PTT TC ile yatan yardım sorgulama mümkün mü?
PTT yardım parası sorgulama işlemi, sabahın ilk saatlerinde pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. İnternet üzerinden sosyal yardım parasının yatıp yatmadığını öğrenerek şubelere gitmek isteyen vatandaşlar, buna göre işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, PTT yardım parası nasıl sorgulanır? İşte, o detaylar...

PTT YARDIM PARASI SORGULAMA

PTT yardım parası sorgulamak için PTT Bank internet bankacılığı hesabınızın bulunması gerekecektir. PTT Kart ya da PTT Posta Çeki hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı hesabı olmasa dahi yeni bir hesap oluşturarak hesaplarına herhangi bir paranın yatıp yatmadığını sorgulayabilecek.

Eğer PTT Kart sahibiyseniz, aşağıdaki linke tıkladıktan ve E-Devlet girişi yaptıktan sonra yeni şifre al butonuna basabilir ve hesap sahibi olabilirsiniz. Böylece hesabınıza para girişi olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

PTT E-DEVLET GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
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PTT yatan yardım parası sorgulama işlemi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2 milyon 111 bin aileye yaptığı ödemelerin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Bankaya gitmeden internet üzerinden PTT yardım parası sorgulama işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, TC ile ya da farklı bir yöntemle bu işlemin yapılıp yapılamayacağını merak ediyor. Peki, PTT yardım parası sorgulama için internet üzerinden neler yapılması gerekiyor? İşte, yüz binlerce kişinin hesaplarına yatırılan TC ile PTT yardım sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler

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