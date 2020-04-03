Haber Giriş: 03.04.2020 - 09:32,
PTT yardım parası sorgulama nasıl yapılır? PTT TC ile yatan yardım sorgulama mümkün mü?
PTT yardım parası sorgulama işlemi, sabahın ilk saatlerinde pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. İnternet üzerinden sosyal yardım parasının yatıp yatmadığını öğrenerek şubelere gitmek isteyen vatandaşlar, buna göre işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, PTT yardım parası nasıl sorgulanır? İşte, o detaylar...
PTT YARDIM PARASI SORGULAMA
PTT yardım parası sorgulamak için PTT Bank internet bankacılığı hesabınızın bulunması gerekecektir. PTT Kart ya da PTT Posta Çeki hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı hesabı olmasa dahi yeni bir hesap oluşturarak hesaplarına herhangi bir paranın yatıp yatmadığını sorgulayabilecek.
Eğer PTT Kart sahibiyseniz, aşağıdaki linke tıkladıktan ve E-Devlet girişi yaptıktan sonra yeni şifre al butonuna basabilir ve hesap sahibi olabilirsiniz. Böylece hesabınıza para girişi olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
PTT E-DEVLET GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle