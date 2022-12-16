Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

PTT şubesindeki cinayet: Nedeni belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Hürşit Karadaş#PTT#Kargo
PTT şubesindeki cinayet: Nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 15:13

Ankara'nın Polatlı ilçesinde PTT şubesinde güvenlik görevlisi Hürşit Karadaş'ın (35), tabanca ile vurarak öldürdüğü aynı şubede kargo şefi Mehmet Koç (39), toprağa verildi. Koç'un ağabeyi Mustafa Koç, Hurşit Karadaş'ın, işe neden geç geldiğini sorduğu için kardeşini öldürdüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Polatlı'da, PTT şubesinde güvenlik görevlisi Hurşit Karadaş, dün öğle saatlerinde aynı şubede kargo şefi olan Mehmet Koç ile tartıştı. Karadaş, tartışma sırasında silahını çıkarıp, Mehmet Koç'a 7 el ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Koç, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Karadaş, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Hurşit Karadaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Koç için, Haymana ilçesinde öğlende cenaze namazı kılındı. Haymana Merkez Camii'ndeki cenazeye Koç'un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Koç, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Gedikli köyünde toprağa verildi.

Haberin Devamı

PTT şubesindeki cinayet: Nedeni belli oldu


Mehmet Koç'un ağabeyi Mustafa Koç, "Kardeşimi öldüren güvenlik görevlisinin zaten psikolojik ve maddi sıkıntıları varmış. Son günlerde de işe geç kalıyormuş. Olay günü de işe geç gelince kardeşim buna işe neden geç geldiğini soruyor. Bu soruyu sorması üzerine güvenlik görevlisi de sinirlenip silahına davranıyor ve 7 el ateş ediyor. Kurşunlardan 4'ü kardeşime isabet ediyor ve orada hayatını kaybediyor. Çok üzgünüz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Davayı sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hürşit Karadaş#PTT#Kargo

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam
Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi Nasıl ayırt edebiliriz | 9 SORU 9 YANIT

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi? Nasıl ayırt edebiliriz? | 9 SORU 9 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam
Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi Nasıl ayırt edebiliriz | 9 SORU 9 YANIT

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi? Nasıl ayırt edebiliriz? | 9 SORU 9 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma