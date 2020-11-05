PTT saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2021 PTT çalışma saatleri ve öğle arası bilgileri

PTT açılış ve kapanış saatleri, işlemlerini gerçekleştirmek üzere şubelere gidecek olan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. PTT şubelerinde öğle arasına denk gelmek istemeyen kişilerin soruşturduğu PTT saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yanıtlandı. İşte, PTT çalışma saatleri 2021 bilgileri

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişkenlik gösterirken, bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde dahi çalışabilmektedir. Bu konuda en net bilgiyi aşağıda yer alan "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.



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PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT'NİN KISA BİR TARİHİ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye’nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı gelişmelerinin sonucu olarak Osmanlı Devleti halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

1843’te telgraf icat edilmiştir. 11 yıl sonra ise Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren ise T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak çalışmaya başlamıştır. 29 Ocak 2000 tarihinde, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.

PTT OLMAYAN YERLERE ACENTA FIRSATI

PTT idaresi bünyesinde, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına hızla gelişmekte olan bir işyeri ağı mevcuttur. Bunlar içerisinde; PTT Merkez ve şubeleri, PTT kuruluşu personeli tarafından hizmetlerin verildiği PTT işyerleri olup, gerçek ve tüzel kişiler tarafından PTT merkezi ya da şubesi açılması mümkün bulunmamaktadır.

Bunlar dışında özel ve tüzel kişilerce işletilmekte olan PTT Acenteliği isimli işyerleri mevcuttur. PTT Acentelikleri, PTT Şubesi bulunmayan yerleşim yerlerinde sürekli veya mevsimlik olarak açılmaktadır.

PTT hizmetlerinin yürütülmesi için Acentelik açılmasına ihtiyaç duyulan yerler Başmüdürlükce tespit edilerek Genel Müdürlüğe aktarılır, acenteliğin açılmasına ve kapatılmasına Genel Müdürlükçe karar verilir. Acentelik açılacak yerler, tespit edildikten sonra; PTT'nin resmi internet sitesinde, başmüdürlükler ve merkez müdürlüklerin ilan tahtalarında; beldelerde belde belediyelerince hoparlör veya diğer ilan vasıtalarıyla; köylerde köy odalarında veya diğer ilan vasıtalarıyla bir hafta süreyle duyurulur. Duyuruda duyurunun bitim tarihinden itibaren on günlük başvuru süresi tanındığı belirtilir.

Acentelik görevini yürütecek kişilerde;

a) T.C vatandaşı olmak,

b) Reşit ve mümeyyiz olmak,

c) Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

ç) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

f) PTT merkez müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 11'inci maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkanına sahip bulunmak şartları aranmakta olup,

Acenteliğe istekli olan gerçek veya tüzel kişiler, bağlı olduğu PTT Merkez Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar ve bu dilekçeye;

a) Gerçek Kişiler için:

1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti,

3) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

4) Adlı Sicil Kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan

5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

b)Tüzel Kişiler için:

1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,

2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri asli veya PTT tarafından onaylı sureti,

3) Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için Adli Sicil Kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı eklenir.

Acentelikler için en az 5.000 TL en fazla 75.000 TL teminat olmak üzere, acentelik açılacak yerin durumuna göre Başmüdürlüklerce belirlenecek miktarda teminat alınmaktadır. Bununla birlikte acenteye, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay; Kabul ettiği posta ve telgraf hizmetleri ile havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden yüzde elli oranında, Sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında idarenin aldığı komisyonun yüzde kırkı oranında, bey'iye verilecektir.

Acenteye, bir ayda posta ve telgraf hizmetleri karşılığında verilecek bey'iye miktarı, ikibin adet yurt içi ilk ağırlık kademesindeki mektup ücretini geçemez. Geçen miktar için bey'iye verilmez.

Acenteye merkeziyle yaptığı temas adedine ve belediyece belirlenen toplu taşıt ücretlerine göre, geliş ve gidiş masrafları ödenir. Toplu taşıt olmaması halinde emsal toplu taşıt ücreti ödenir.

www.ptt.gov.tr adresinde yayınlanan PTT Acentelikleri Yönetmeliği'nde detaylı bilgi öğrenmeniz mümkündür.