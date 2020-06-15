PTT personel alımı için PTTPAL'dan açıklama!

PTT PAL personel alımı haberleri ile ilgili açıklama yapan PTT Para Lojistik AŞ. kamuoyu açıklamasını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Kamuoyuna açıklama;

Şirketimiz adına son günlerde bazı medya organları üzerinden Zırhlı Araç Güvenlik Görevlisi ve Zırhlı Araç Operasyon Görevlisi alımlarına dair çıkan haber ile ilgimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz ile ilgili çıkan bu haberlere itibar etmemenizi rica ederiz.

Saygılarımızla"

PTT PAL İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

PTT PAL iş başvurusu için kurumun resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Açık pozisyon olması durumunda başvuru formu ile müracaatta bulunan kişiler değerlendirilecek.

PTT PAL İŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ