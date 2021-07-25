PTT pazar günü açık mı, çalışıyor mu? 25 Temmuz 2021 PTT çalışma saatleri

Kurban Bayramı sona erdi. Ancak bayram tatili sonrası 9 günlük resmi tatilin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bazı kuruluşlar çalışmalarına devam ederken, diğerleri hala hizmet veremiyor. Pek çok kişi uzun tatil nedeniyle bayram öncesi gelmesi beklenen ancak yoğunluktan teslim edilmeyen kargolarının durumunu merak ediyor. Peki, PTT kargo bugün açık mı? PTT pazar günü açık mı? İşte detaylar...

PTT PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nın 20- 23 Temmuz arasında idrak edilirken, bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam etti. Bu durumun ardından biriken kargolar nedeniyle, kargo firmalarının en çok kullanılanı PTT’nin de bugün açık olup olmadığı merak konusu. Ancak normal zamanda da olduğu gibi, PTT ve diğer kargo firmaları Pazar günü kapalı ve hizmet veremiyor. 26 Temmuz Pazartesi günü PTT ve diğer kurumlar kaldığı yerden normal mesai saatlerine devam edebilecekler.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 08.30- 17.30

Öğle arası: 12.30- 13.30

Cumartesi: Kapalı, ancak sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Pazar: Kapalı.

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