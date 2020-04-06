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Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 10:39,Son Güncelleme:/

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu

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PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu
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ESENYURT'ta ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığı aralıklı şekilde sıraya soktu, sosyal yardım almak için bekleyenleri de evlerine geri gönderdi.

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu
Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar ihtiyaç sahibi ailelere verilecek biner liralık sosyal yardım parasının evlere getirilecek olmasına rağmen Esenyurt PTT önünde sıraya girdi. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara polis uyarılarda bulundu. Vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri , sosyal yardım için bekleyen vatandaşları bilgilendirerek yardımların evlerine getirileceğini söyledi. Sosyal yardım için bekleyenler evlerine geri dönerken, diğer işlemler için bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralına göre belirli aralıklarla sırada beklemeleri sağlandı.

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