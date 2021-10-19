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Tam kapanma sürecinin ardından gerçekleşen normalleşme sürecinde pek çok kurum ve kuruluşun çalışma saatliği de farklılık göstermektedir. PTT ne zaman, kaça kadar, hangi günler açık 2021? İşte PTT çalışma saatleri

PTT NE ZAMAN, KAÇA KADAR, HANGİ GÜNLER AÇIK 2021?

PTT hafta içi 08.30 - 17.30 arası hizmet vermektedir. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır.

PTT HAFTA SONU CUMARTESİ VE PAZAR AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

Ancak çalışma saatleri koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

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Hafta sonu: Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır.

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